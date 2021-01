Hypertension-Music-Entertainment und Groh-P.A.: führen unter dem Titel „Press Play – Livestream Konzerte“ gemeinschaftlich eine Konzert-Streaming Reihe durch

Der Konzertveranstalter Hypertension-Music-Entertainment aus Hamburg entwickelte in Zusammenarbeit mit Groh-P.A. Veranstaltungstechnik aus Buchholz ein nachhaltiges Zukunftskonzept für eine feste Livemusik-Streaming-Reihe. Im Zeitraum von Januar bis April 2021 werden die beiden Unternehmen unter dem Titel Press Play – Livestream Konzerte eine Pilot-Reihe mit 15 hochwertigen Konzerten veranstalten. Insbesondere in der Ausstattung der Audio- und visuellen Technik wird auf einen hohen Qualitätsstandard gesetzt.

Die erste Konzert-Reihe beinhalten ein Abbild der jungen, vielfältigen, deutschen Musikszene mit der gesamten Bandbreite von Deutsch Pop über Liedermachern, Jazz, Folk, Soul bis hin zu Heavy Metal. Gerade die frische, junge Musikszene ist aufgrund der Corona-Krise in Gefahr, findet keine Plätze und Medien mehr, sämtliche Formen der Darstellung sind nahezu abgeschnitten und die Existenz ist somit bedroht.

Press Play – Livestream Konzerte wird zur Schnittstelle zwischen Musikern, Fans, Medien und Konzertveranstaltern. Diese ausgefeilten Live-Konzerte mit interaktiven Aktionsmöglichkeiten wie Videochats unter den Zuschauern, aber auch mit den Künstlern, bieten die Möglichkeit einer umfassenden Präsentation für diese Künstler. Hier wird ein Ankerpunkt gesetzt, um gerade diesen Bands eine Perspektive zu geben.

Präsentiert und moderiert wird die Reihe Press Play – Livestream Konzerte durch ein ebenfalls junges Talent der deutschen Medienlandschaft – Charlotte Oelschlegel, eine Radiomoderatorin des Norddeutschen Rundfunks, die bereits mehrfach mit Medienpreisen ausgezeichnet wurde.

Später wird diese Reihe auf internationale Künstler erweitert, um nicht nur regionalen, sondern auch internationalen Künstlern die Möglichkeit zu geben, Fans und Medien weltweit zu erreichen.

„Trotz der Corona-Pandemie und der damit einhergehenden Einschränkungen für die gesamte Branche, wollen wir positiv in die Zukunft schauen und zusammen mit unserem Partner Groh-P.A. eine qualitativ hochwertige Möglichkeit bieten, Konzerte in Form von Livestreaming anzubieten.“ (Joscha Möller / Hypertension-Music)

Tickets: www.eventbrite.de/o/hypertension-music-entertainment-gmbh-31199833671

Programminformationen

16.01.2020 / Beginn: 20 Uhr

Jeden Tag Silvester (Pop)

Nein, wie in Paris sieht es zwischen den Meeren wahrlich nicht aus. Dafür aber sehen wir Windräder, Weizenfelder und schmatzende Kühe bei leichtem Westwind. Das ist die Champs-Élysées auf der die Band Jeden Tag Silvester flaniert. Till, Nic, Tom und Bertram lieben das. Und das können wir in ihrer Musik hören. Diese transportiert genau die Ruhe und Gelassenheit dieser stillen Spezies aus den kleinen Orten aus denen sie kommen.

YouTube: www.youtube.com/watch?v=QcXuVYd746E&ab_channel=JedenTagSilvester

Facebook: https://www.facebook.com/jedentagsilvester/?ref=page_internal

Website: https://www.jedentagsilvester.de/

30.01.2020 / Beginn: 20 Uhr

Rezet (Metal)

Die schleswig-holsteinische Speed- und Thrash-Metal Band Rezet gründete sich 2003 in Schleswig. Ihr viertes Album Deal With It! wurde 2019 veröffentlicht und brachte hervorragende Kritiken ein. Nun hinterlassen die Jungs von Rezet mit der Veröffentlichung von Truth In Between ein weiteres Ausrufezeichen!

YouTube: https://www.youtube.com/watch?v=ZHuzZ92THKo&ab_channel=Rezet

Facebook: https://www.facebook.com/rezetband

Website: https://rezet.de

20.02.2020 / Beginn: 20 Uhr

Odeville (Pop / Rock)

Odeville ist eine Hamburger Band mit einer langen Geschichte. 2006 gegründet, zeugen ihre bislang fünf veröffentlichten Alben von einer wechselhaften Historie, stets angetrieben von dem Wunsch, als Band künstlerisch weiter zu kommen. Begonnen als eine deutsche Antwort auf die US-amerikanischen Emo-/Screamo- und Post-Hardcore-Bands mit englischem Shouting, dann der Wechsel zu deutschsprachiger Musik und mehr Zugänglichkeit bis hin zum letzten Album Phoenix, das in seiner klaren Orientierung hin zu einer einschmeichelnden Gefälligkeit zu ihrem bis dato poppigsten Werk geriet. Und nun also Rom, Album Nummer sechs, auf dem wieder vieles ganz anders und neu ist.

YouTube: https://www.youtube.com/watch?v=qBr5DEaUSj8&ab_channel=ODEVILLE

Facebook: https://www.facebook.com/odevillemusic/?ref=page_internal

Website: https://www.odeville.de/

21.02.2020 / Beginn: 20 Uhr

Lùisa (Indie Pop / Singer-Songwriter)

Diese Künstlerin überzeugt als einzigartiges Multitalent. Als Sängerin mit rauer, emotionaler Stimme, als starke Songwriterin mit tiefgründigen Texten in mehreren Sprachen, als hervorragende Gitarristin und schließlich als stilsichere Produzentin von sphärischen Dreampop-Arrangements.

YouTube: https://www.youtube.com/watch?v=WyL3iewEYls&ab_channel=l%C3%B9isa

Facebook: https://www.facebook.com/listentoluisa

07.03.2020 / Beginn: 20 Uhr

Fayzen (Pop)

Wer Musik ernst nimmt, muss sie groß meinen. Der Musiker darf keine Angst haben vor mächtigen Worten. Er muss etwas wollen, das bedeutender ist als er selbst. Und deshalb ist es auch so richtig, dass Fayzen auf die Frage, wieso er im Alter von 15 Jahren mit der Musik angefangen hat, antwortet: “Ich wollte etwas Wahres machen. Und klar, die Welt verändern wollt‘ ich schon auch.”

YouTube: https://www.youtube.com/watch?v=vUU9MBHHR1Y&ab_channel=FayzenVEVO

Facebook: https://www.facebook.com/FayzenHH

13.03.2020 / Beginn: 20 Uhr

Darjeeling (Indie & Lo-Fi)

Jan R. Szalankiewicz (git, voc), Markus Kresin (bass, voc) und Fabian Till (keys, voc, perc) kommen aus Wuppertal und spielen gemeinsam als Darjeeling so ungezwungen, spielerisch und ansteckend auf, wie man es lange nicht gehört hat. Mit ihrem letzten Album Hokus Pokus (VÖ: April 2019) haben sie sich endgültig als Alternative-Band irgendwo zwischen Psychedelic, Indie-Rock und verquerem Pop in Deutschland etabliert.

YouTube: https://www.youtube.com/watch?v=4N-CkzHJbC0&ab_channel=Darjeeling

Facebook: https://www.facebook.com/darjeelingmusic

Maria Basel (Singer-Songwriter / Indie Pop)

Als Sängerin, Komponistin, Produzentin und DJ arbeitet Maria Basel in verschiedenen Konstellationen – mal allein im Soloprojekt, mal in Zusammenarbeit mit unterschiedlichen Künstlerinnen und Künstlern diverser Musikrichtungen. Als Wuppertalerin in der Musik-Szene des Bergischen Landes und des Ruhrgebiets tief verwurzelt, machte sie dieses Jahr mit der Veröffentlichung ihrer eigenen Songs nun auch einen ersten Schritt in einen größeren Echoraum.

YouTube: https://www.youtube.com/watch?v=QEXaKcmtL2M&ab_channel=MariaBasel

Facebook: https://www.facebook.com/mariabaselmusic

Website: http://mariabasel.de/

20.03.2020 / Beginn: 20 Uhr

Lyschko (Indie Rock / Wave)

Neue Neue Deutsche Welle – Auf der Suche nach Antworten auf die essenziellen Fragen der Generation Y: „Wer bin ich und wer möchte ich sein?“, finden sich die vier jungen Musiker*innen irgendwo zwischen Verzweiflung und Romantik, aktuellem Post-Punk und dem Wave der 80er. YouTube: https://www.youtube.com/watch?v=qSvfnZdJaL8&ab_channel=LaPochetteSurpriseRecords

Facebook: https://www.facebook.com/LyschkoMusik

21.03.2020 / Beginn: 20 Uhr

Nervling (Pop)

Nervling ist Medizin. Dagegen stinken Johanniskrauttee und selbst der gute alte Prosecco als Stimmungsaufheller gehörig ab. Wer hier auf den Mundwinkeln sitzen bleibt, war nicht da. Seit nun bereits 10 Jahren macht Nervling, das Musik-Duo um Sängerin Moira Serfling und Gitarrist Tom Baetzel aus Hamburg, das Land unsicher. Mit immer frechen Sprüchen, witzigen, intelligenten Songtexten und absoluter Ohrwurmmusik spielen sie sich direkt in Hirn und Herz der Zuschauer. YouTube: https://www.youtube.com/watch?v=NMwt1zI38F0&ab_channel=Nervling

Facebook: https://www.facebook.com/nervling.music

Website: https://www.nervling.com/

26.03.2020 / Beginn: 20 Uhr

Albrecht Schrader (Pop / Indie)

Albrecht Schrader veröffentlichte u.a. die EP Leben In Der Großstadt (2016) und das Album Nichtsdestotrotzdem (2017) auf dem Label Staatsakt. Von 2016 bis 2019 leitete er für das neo magazin royale das Rundfunktanzorchester Ehrenfeld, mit dem er auch auf ausverkaufte Hallentour durch Deutschland unterwegs war. Albrecht Schrader schreibt Songs und komponiert für Theater und Fernsehen.

YouTube: https://www.youtube.com/watch?v=a4Ybzkht0og&ab_channel=AlbrechtSchrader

Facebook: https://www.facebook.com/albrechtschrader

03.04.2020 / Beginn: 20 Uhr

Children (Indie Pop)

Für Steffi Frech und Laura Daede fängt die Zukunft erst morgen und ihre Freundschaft bei Musik an. Das Songwriting & Producer Duo kennt sich seit ihrer Kindheit in einer Kleinstadt Mecklenburgs. In Berlin haben die Freundinnen als Children ihren Sound gefunden: flirrende Retro-Synthesizer, melodische Basslinien und allem voran ihr harmonischer Gesang – Future Retro Pop by <3.

YouTube: https://www.youtube.com/watch?v=GQVmu-CqVww&ab_channel=CHILDREN

Facebook: https://www.facebook.com/childrenchildren

Website: https://www.groenland.com/artist/children/

04.04.2020 / Beginn: 20 Uhr

Stefanie Hempel & The Silver Spoons (Pop / Rock)

„She came in through the bathroom window, protected by a silver spoon“. Diese Abbey Road-Songzeile inspiriert den Bandnamen von Stefanie Hempels neuem Beatles-Akustik-Trio The Silver Spoons. Hempel ist die Erfinderin der musikalischen Beatles-Tour in Hamburg. Laut MTV UK „The greatest Beatles tour of all time“. Glühender Fan seit ihrer Kindheit, ist die Musikerin und Songwriterin längst selbst eine Institution auf dem Hamburger Kiez und gilt als DIE deutsche Beatles-Expertin.

Facebook: https://www.facebook.com/hempelsmusictour

10.04.2020 / Beginn: 20 Uhr

The Songbird Concert (Christina Lux & Tokunbo) (Pop / Singer Songwriter) (Jazz)

Christina Lux: Sie ist eine echte Lichtgestalt im Meer der Songschreiber*innen mit einer klaren Haltung. Ihr Album Leise Bilder wurde 2018 mit dem Preis der deutschen Schallplattenkritik als eine der künstlerisch herausragenden Neuveröffentlichungen ausgezeichnet.

Youtube: https://www.youtube.com/watch?v=VpwDhNgXQtA&ab_channel=ChristinaLux

Facebook: https://www.facebook.com/Christina.Lux.Music/

Website: https://www.christinalux.de

Tokunbo: Bekannt geworden als Frontfrau von Tok Tok Tok und mit fünf German Jazz Awards geadelt, wurde Tokunbo mit ihrem hochgelobten zweiten Solo-Album The Swan einmal mehr zum Liebling der Feuilletons und Kritiker*innen. Hier verbindet sie Poesie und Storytelling mit melodischer Schönheit und dunklem Songwriter-Jazz.

YouTube: https://www.youtube.com/watch?v=wXZgQX1Ds98&ab_channel=tokunbomusic

Facebook: https://www.facebook.com/tokunbomusic

Website: http://swan.tokunbo.de/

11.04.2020 / Beginn: 20 Uhr

Lagana (Folk / Scottish Folk / Traditional)

Scottish-Folk-Klassiker treffen auf orchestralen Rock und etwas ganz Neues beginnt.

Website: http://www.lagana-music.de/

16.04.2020 / Beginn: 20 Uhr

Lukas Droese (Singer-Songwriter / Pop)

Das Leben ist nicht das Märchen, in dem wir als Protagonisten frei von Sorgen und Angst durch das Leben stolzieren können. Oftmals finden wir uns alle einmal an den Punkten wieder, wo wir nicht wissen, ob die Wege vor uns mit den Antworten zu unseren Fragen gepflastert sind. Aber das müssen sie auch gar nicht. Es sind diese ungewissen Erkenntnisse, die einen in den skurrilsten Momenten überfallen und die sich doch mit viel Glückseligkeit behaften. Solche „Umwege“ sind auch diese, über die Lukas Droese ein Lied von singen kann.

YouTube: https://www.youtube.com/watch?v=PmY_2avNkRk&ab_channel=LukasDroese

Facebook: https://www.facebook.com/lukasdroese

Website: https://www.lukasdroese.de/

David Beta (Singer-Songwriter / Pop)

Mal singt er, mal rappt er, mal ist es flowiger Sprechgesang. Seine Songs sind ein Mix aus Pop und Singer/Songwriter mit Hip-Hop-Einflüssen. David Beta (26), geborener Kieler und Wahlhamburger schreibt in seinen Texten über sehr persönliche Erfahrungen und Beobachtungen, lässt Gedankenbilder spielen, oder hält einem ab und zu auch mal den Spiegel vor’s Gesicht. „Auf der Bühne mach‘ ich gerne lustige Ansagen und spiel dann ein trauriges Lied – oder umgekehrt.“ Denn David ist beides: Auf der einen Seite nachdenklich, melancholisch, zweifelnd, aber auch positiv, lässig und selbstironisch.

YouTube: https://www.youtube.com/watch?v=5gknsrwoyS4&ab_channel=DavidBeta

Facebook: https://www.facebook.com/davidbetamusik

Website: https://davidbeta.de/

17.04.2020 / Beginn: 20 Uhr

Mein Elba (Singer-Songwriter / Pop / Indie Rock)

Mit Mein Elba möchte Carsten der Künstler sein, dem Menschen in besonderen Momenten zuhören. Beim Runterkurbeln der Scheibe auf der freien Landstraße, an kühlen Herbst- und heißen Sommertagen oder beim Sonntagsputz. Mit seiner Musik will er Leute live zum Tanzen und Abschalten bringen. Doch vor Allem will er dabei immer er selbst sein.

YouTube: https://www.youtube.com/watch?v=z3awUSwVc-A&ab_channel=MeinElba

Facebook: https://www.facebook.com/elbamusik

Website: https://www.elba-musik.de

Quelle: Sub SoundS