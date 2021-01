Kärbholz: veröffentlichen Video zum Song „Niemals Fallen“

Kärbholz haben mit Niemals Fallen die neue Single aus dem kommenden Album Kontra. (Metalville / Rough Trade – VÖ 26.02.) veröffentlicht.

Niemals Fallen ist die Geschichte des letzten Blatts am Baum, das allen Widrigkeiten und der Natur der Sache zum Trotz in diesem Herbst noch nicht zu Boden fällt. Es erzählt uns seine Geschichte. Seine Geschichte vom Festhalten und Loslassen, von Hoffnung und Übermut und von der Möglichkeit, sich mit festem Willen gegen Naturgesetze zu stellen. Ist es der Optimismus in schwierigen Zeiten, der uns zu Unmöglichem treibt? Oder erzählt es davon, sich seiner Schwächen bewusst zu machen und sie in Stärke zu wandeln? Lassen wir das letzte Blatt am Baum sprechen…

Kontra. wird Digital, auf Vinyl (+CD), auf CD im Digipak und als limitiertes Boxset erscheinen.

Quelle: Flying Dolphin Entertainment