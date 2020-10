Thundermother: geben Zusatztermine für die „Heat Wave Release Tour 2020 – Part III“ bekannt (21.10. – 20.12.2020)

Thundermother, die vier schwedischen Rock-Ladies, gehen unter Einhaltung der aktuellen Corona-Beschränkungen, erneut auf Tour!

Damit setzen AC/DCs heiße Enkelinnen, wie sie in der Musikpresse genannt werden, den erfolgreichen ersten und zweiten Teil ihrer Tour, die im Sommer 2020 auf dem Dach eines Feuerwehr-Trucks stattfand, in ausgewählten Clubs bundesweit fort.

Der Erfolg gibt ihnen Recht. Das neue Album Heat Wave ist auf einem sensationellen #6 der offiziellen Deutschen Album Charts eingestiegen und hielt sich dort über Wochen. Die bisherigen Single Auskopplungen Driving In Style, Sleep und Dog From Hell begeisterten die Fans weltweit.

Mit der Fortsetzung ihrer Heat Wave Tour im Herbst 2020 bleiben Thundermother ihrem Motto treu: We fight for Rock’n’Roll!

Allen derzeitigen Umständen zum Trotz zieht die Band ihr Ding durch. Auch wenn die Lage für Musiker, Künstler und die gesamte Veranstaltungsbranche mit Millionen von Arbeitsplätzen, die daran hängen massiv gefährdet ist und nach Monaten des Stillstands immer existenzbedrohender wird, wollen Thundermother erneut ein Zeichen setzen.

Bandgründerin und Leadgitarristin Filippa Nässil:

„Aktuell auf Tour zu gehen ist für Künstler und alle Beteiligten eine große Herausforderung. Wir erzielen damit keine großen Einnahmen. Trotzdem spielen wir Gigs und machen alles möglich, um unseren Fans zu zeigen, wir sind da, wir geben nicht auf und wir ziehen alle am gleichen Strang! Durchhalten und daran glauben: Rock’n‘Roll never dies!“

Die zum Großteil bereits ausverkaufte Tour wird um zahlreiche Zusatzshows erweitert. So werden Thundermother unter Einhaltung der aktuellen Corona-Beschränkungen, bis kurz vor Weihnachten auf Clubtour unterwegs sein!

Heat Wave Release Tour 2020 – Part III

21.10.2020 Münster – Jovel Music Hall

22.10.2020 Bad Friedrichshall – Lemmy`s Bar

23.10.2020 Burglengenfeld – VAZ Pfarrheim

25.10.2020 Lindau Club – Vaudeville

27.10.2020 München – Backstage Werk

29.10.2020 Donauwörth – Doubles Starclub

30.10.2020 Donauwörth – Doubles Starclub

31.10.2020 Donauwörth – Doubles Starclub

01.11.2020 Hohenlimburg – Werkhof Kulturzentrum

03.11.2020 Würzburg – Posthalle

04.11.2020 Osnabrück – Bastard Club

06.11.2020 Kaiserslautern – Kammgarn

07.11.2020 Memmingen – Kaminwerk

08.11.2020 Weinheim – Café Central

09.11.2020 Köln – Rock-Pit (Acoustic Show)

11.11.2020 Hamburg – Indra Club 64

12.11.2020 Oberhausen – Resonanzwerk

13.11.2020 Saarbrücken – Garage – Rock’n’Eat

27.11.2020 Friedrichskoog – Haus des Kurgastes

29.11.2020 Bremen – Meisenfrei

02.12.2020 Frankfurt – Batschkapp

04.12.2020 Schwalmstadt – Kulturhalle Ziegenhain

05.12.2020 Pegnitz – Eventpark One

06.12.2020 Leipzig – Täubchenthal

07.12.2020 Berlin – Columbiahalle

09.12.2020 Obertraubling – Eventhall Airport

10.12.2020 Nürnberg – Hirsch

11.12.2020 Kufstein – Kultur Quartier

12.12.2020 Pratteln (CH) – Z7

14.12.2020 Muri (CH) – Gator Saloon – Rock & Blues Bar

17.12.2020 Bonn – Harmonie

18.12.2020 Hamburg – Fabrik

19.12.2020 Braunschweig – Lokpark

20.12.2020 Bielefeld – Lokschuppen

(neue Termine in FETT)

Thundermother spielen nicht nur Rock ’n‘ Roll. Thundermother sind Rock ’n‘ Roll!

Heat Wave, der Titel des vierten Thundermother Albums, ist der musikalische Ausdruck des markanten Life Styles der Hard Rockerinnen und so prägnant wie die Message der schwedischen High Voltage Rock ’n‘ Rollerinnen: „Seid bereit, Thundermother kommen über Euch wie eine Hitzewelle voller Songs! Wir reißen Euch mit unserer Sound-Energie mit. Und unser Ziel ist kein geringeres als: Rock ’n‘ Roll World Domination!“

Große Pläne, die einer soliden Basis entspringen. Der Thundermother Sound auf dem neuen Album Heat Wave ist noch grooviger, noch fetter und präsentiert 13 Tracks mit absolutem Ohrwurm-Potenzial. Heat Wave enthüllt das ganze Potenzial der vier Ausnahme-Musikerinnen. Der besondere Mix, den Thundermother auf diesem Album auffahren, spricht Fans von Rock ’n‘ Roll, Blues, Punk und Heavy Metal gleichermaßen an.

2017 formierte sich die Band vollkommen neu. Gründerin und Gitarren-Göttin Filippa Nässil gelang mit diesem Line-Up ein wahrer Glücksgriff. Frontfrau Guernica Mancini verleiht mit ihrer bluesgetränkten Stimme den Songs einen einzigartigen Touch. Komplettiert wird die Band durch den harten Anschlag der Drummerin Emlee Johansson und Majsan Lindberg am Bass. Die neue Bandformation hat ihre Linie innerhalb des Rock ’n‘ Rolls gefunden.

Erstmals seit Gründung der Band im Jahr 2010, haben nun auch alle vier Bandmitglieder an den neuen Songs selbst mitgewirkt. Ob bei den Lyrics oder den Arrangements – Herz und Hirn von Thundermother stecken im Detail. Für den Feinschliff sorgte der dänische Hard Rock Hitlieferant Soren Andersen, ein erfahrener Producer und begnadeter Gitarrist, der bereits für Glenn Hughes, Mike Tramp, Dave Mustaine,Tommy Aldrige, etc. arbeitete. In seinem Kopenhagener Medley Tonstudio realisierten die Rockerinnen in drei Wochen ein Album der Extraklasse. Thundermother und Soren Andersen: Laut dem Produzenten ein „Match made in Heaven“. Die emotionale und kreative Harmonie, die von Anfang an zwischen Producer und Band herrschte, hört man in den Songs. Das Ergebnis: Eine ausgefeiltere Version eines AC/DC–Motörhead-Sounds, mit frischen modernen Hard Rock Elementen und einem satten 70er-Jahre Groove. Thematisch behandeln die Songs das ganze Spektrum des Lebens, von Liebesballade, Blues-Stück bis Party-Kracher ist alles dabei.

Filippas Nässils Favorit auf dem Album heißt Free Ourselves, ein energiegeladener Song mit einem fetten AC/DC-ähnlichen Sound und einer politischen Message: Lasst Euch nicht von Gesetzen so reglementieren. Rock ’n‘ Roll braucht Freiraum, wir Menschen brauchen Raum zur Entfaltung. Emlee Johannsson präferiert hingegen Driving in Style. Ein cooler Mix aus Heavy Metal Riffs mit einem Chorus, der wie ein Skate Punk Song klingt.

Künstler Line-Up:

Filippa Nässil – Guitar

Guernica Mancini – Vocals

Emlee Johansson – Drums

Majsan Lindberg – Bass

Produzent: Søren Andersen

Studio: Medley Studios Cover

Designer & Fotograf: Franz Schepers

Heat Wave Tracklist:

CD oder DVD:

01. Loud And Alive

02. Dog From Hell

03. Back In ‘76

04. Into The Mud

05. Heat Wave

06. Sleep

07. Driving In Style

08. Free Ourselves

09. Mexico

10. Purple Sky

11. Ghosts

12. Somebody Love Me

13. Bad Habits

Vinyl:

A-1. Loud And Alive

A-2. Dog From Hell

A-3. Free Ourselves

A-4. Heat Wave

A-5. Purple Sky

A-6. Sleep

B-1. Driving In Style

B-2. Back In ‘76

B-3. Mexico

B-4. Into The Mud

B-5. Ghosts

B-6. Somebody Love Me

B-7. Bad Habits

