Hypoxia: veröffentlichen drei Alben auf Kassette

Selfmadegod Records kündigt die Veröffentlichung von drei Alben der New Yorker Death-Metal-Band Hypoxia auf Kassette an: Despondent Death, Abhorrent Disease und Defiance.

Diese Kassetten markieren den Abschluss eines Kapitels für Hypoxia und erscheinen zu Ehren des Gründungsmitglieds Carlos „Dirty“ Arboleda (R. i. P. 1973–2025).

Hypoxia – Carlos Aboleda – Quelle: Selfmadegod Records

Hypoxia wurde 2008 von Schlagzeugerin Carolina Perez und Gitarrist Carlos Arboleda gegründet. Der Sound der Band ist maßgeblich von Bands wie Sepultura, Death, Vader, Sinister, Suffocation und anderen beeinflusst. Ihr erstes Demo, The Purge, erschien 2011, gefolgt von der EP Public Execution im Jahr 2013. Beide Veröffentlichungen erregten die Aufmerksamkeit der Death-Metal-Underground-Szene, und die Bekanntheit steigerte sich um ein Vielfaches durch die Veröffentlichung ihres Debütalbums Despondent Death im Jahr 2015 sowie den brutalen Nachfolgern Abhorrent Disease und Defiance über Selfmadegod Records.

Hypoxia sind bekannt für ihre energiegeladenen und aggressiven Live-Shows. Sie spielten auf zahlreichen Festivals und Konzerten in den USA und Südamerika, darunter das Soul Metalfest, das Las Vegas Deathfest und Rock Al Parque 2018, und teilten die Bühne mit Bands wie Suffocation, Cattle Decapitation, Dark Tranquility, Dark Funeral, Diabolic, Obituary, Onslaught, Razor, Masacre, Embalmer, Exumer, Malevolent, Creation, Derketa und vielen anderen.

Die Kassettenausgabe von Despondent Death, Abhorrent Disease, and Defiance soll am 27. Februar 2026 über Selfmadegod Records erscheinen.

Hypoxia online:

https://www.facebook.com/Hypoxiaofficialnyc

https://www.instagram.com/hypoxiaofficial