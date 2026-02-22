Goatsmoker: kündigen neues Album „E.R.I.S.“ an und veröffentlichen Single mit Video

Goatsmoker ist eine vierköpfige Doom-Metal-Band aus Kopenhagen, deren Sound von der Spannung zwischen Wucht und Atmosphäre lebt. Die Band, die 2015 aus der Kopenhagener Underground-Szene hervorging, formte ihre Identität in einem Bunker aus der Zeit des Kalten Krieges – ein passender Geburtsort für einen Sound, der von Verfall, Schwere und menschlicher Erschöpfung geprägt ist. Goatsmoker kündigen nun ihr zweites Album E.R.I.S. an, das am 20. März 2026 über Vinyltroll Records erscheint. Einen Vorgeschmack auf das Album gibt es heute schon mit der Single Gods Of Gunzilla und dem dazugehörigen Video, das von der Band selbst produziert wurde.

Gods Of Gunzilla hier streamen.

Gitarrist und Sänger Andreas Krohn erklärt zum neuen Song und Video: “Gods… is one of the tracks from the album that has been with us the longest, and for us as a band it’s the song that marks a significant shift in our musical expression — moving away from our earlier, more stoner-influenced sound and into the heavier and dirtier realms of doom. With the video, we’ve tried to create a sense of space, color, and visual atmosphere for everything that exists in between the lyrics and the music. It’s meant as a kind of companion to the song — something that hopefully helps the viewer/listener create a space in which to interpret and shape their own experience of the track. Guitarist Magnus and I recorded and produced the video ourselves over a couple of days in January, with help from a few friends. As a band, we place great importance in doing as much as we can ourselves. That goes for everything — from recording and mixing our albums to photography, visual designs, and now this video as well.”

E.R.I.S. – Trackliste:

Cursed Waiting God Of Gunzilla Entropy Reigns In Silence Dakhma

E.R.I.S. erscheint als Vinyl in zwei limitierten Editionen und digital. Am 21. März, dem Tag nach der Veröffentlichung, spielen Goatsmoker ein Release-Konzert im Basement in Kopenhagen mit den Special Guests Trippelgänger und Buskas. Tickets gibt es hier.

Die Musik von Goatsmoker zeichnet sich durch ihre Betonung der Unvollkommenheit aus – tiefgestimmte, verzerrte Gitarren, ein wuchtiger Bass und ein Schlagzeug, das die Zeit eher in Herzschlägen als in Schlägen pro Minute zu messen scheint. Die Band strebt weder nach Präzision noch nach Genregrenzen; sie sucht nach Resonanz, Atmosphäre und dem menschlichen Puls hinter ihrem Sound. Ihr Debütalbum E.O.T.A. aus dem Jahr 2022 führte diese Philosophie ein: Riffs, die wie die Schwerkraft wirken, Kompositionen, die atmen, und ein Gespür für das Unheimliche, das jede Note unausweichlich erscheinen lässt.

Ihr zweites Album E.R.I.S. verstärkt diese Ideen zu einer düstereren, langsameren und härteren Form. Live aufgenommen innerhalb einer Woche in einer eiskalten Scheune im ländlichen Schweden, fängt das Album sowohl die Authentizität der Performance als auch die Zerbrechlichkeit der Menschheit ein. Jedes Brummen, Knarren und jeder noch so kleine Makel wurde bewahrt – nichts wurde geschliffen. Der Albumtitel bezieht sich auf den Song Entropy Reigns In Silence und auf Eris, die griechische Göttin des Streits, und dient gleichzeitig als symbolisches Echo ihres Debüts. In fünf Stücken erkundet das Album Themen wie Entropie, Verfall und moralischen Zusammenbruch und betrachtet eine Welt am Abgrund aus einer scharfen, antireligiösen Perspektive.

Produziert und gemischt von der Band selbst und gemastert von Simon Sonne (ORM), vereint E.R.I.S. Chaos und Kontrolle. Die fünf ausladenden Kompositionen verbinden die Wucht des Doom mit der Textur und Geduld des Post-Metal. Von der monolithischen Schwere von Gods Of Gunzilla über die unvorhersehbaren, fast progressiven Wendungen in Entropy Reigns In Silence bis hin zur hypnotischen Wiederholung von Cursed zeichnet das Album ein Spektrum des Doom nach – von unmittelbar bis kosmisch. Die Gastgesangseinlagen von Lasse Flaaten Husmer vom Kopenhagener Knabenchor verleihen dem Stück Dakhma eine eindringliche Note und verstärken die melancholische und zugleich anmutige Atmosphäre des Albums.

Goatsmoker sind:

Andreas Krohn – Gitarre & Gesang

Magnus Ohmsen – Gitarre

Alex Falkesgaard – Bass

Ole Kaspersen – Schlagzeug

Goatsmoker online:

www.facebook.com/GoatsmokerDK

www.instagram.com/goatsmoker_band_official