Ice Nine Kills: veröffentlichen neue Single „The Great Unknown“

Die mit RIAA-Gold ausgezeichnete Horror-Metal-Band Ice Nine Kills haben ihre neue Single The Great Unknown samt offiziellem Musikvideo veröffentlicht. Der energiegeladene, konzeptstarke Track entführt die Hörer*innen in eine dystopische Science-Fiction-Welt, inspiriert von The Matrix. Der Song steht ab sofort auf allen gängigen Streaming-Plattformen zur Verfügung, das Musikvideo könnt ihr hier ansehen:

Mit einer Kombination aus filmischer Inszenierung und melodischer Wucht erweitert The Great Unknown den charakteristischen Sound von Ice Nine Kills um neue Facetten – ohne dabei den präzisen, bissigen Stil zu verlieren, der die Band auszeichnet. Das Video führt die Zuschauer*innen in eine alternative Simulation – ein adrenalingeladener, visuell eindrucksvoller Trip, in dem Wahrnehmung trügt, Kontrolle Illusion ist und nichts so ist, wie es scheint.

Wirst du aufwachen, auf „Play“ drücken und dem weißen Kaninchen in The Great Unknown folgen oder dich für die glückselige Unwissenheit von The Matrix entscheiden? Rote Pille oder blaue Pille. Du hast die Wahl!

Die Veröffentlichung folgt nach mehreren Wochen intensiver Spekulationen über das zunehmend eigentümliche Verhalten von Frontmann Spencer Charnas. Was zunächst wie ein unglücklich verlaufener Marketing-Gag wirkte, entwickelte sich schnell zu einem viralen Phänomen. Fans, Kritikerinnen und Kommentatorinnen rätselten über eine Serie zunehmend verstörender Social-Media-Posts. Im Raum steht unter anderem die Theorie, Charnas sei durch eine hochentwickelte – jedoch fehleranfällige – künstliche Intelligenz ersetzt worden. Die Spekulationen gewannen besonders an Fahrt, nachdem der langjährige INK-Gegenspieler Roy Merkin (Autor und ehemaliger Golf-Caddy von O. J. Simpson) beim letztjährigen Silver Scream Convention-Panel mit einem denkwürdigen Ausbruch für Aufsehen sorgte. Obwohl sich die Band bislang nicht offiziell zu den Gerüchten geäußert hat, hält das Mysterium rund um die Ereignisse weiter an.

Hier ein offizielles Statement von Charnas:

“The Great Unknown optimizes aggression and melody in a format our core user base consistently engages with. This audio file represents a genre expansion protocol, targeting action and sci-fi verticals proven effective via cross- platform sentiment analysis. The Great Unknown is designed to seamlessly interface with current simulation conditions, as categorical boundaries between fact and fiction, organic and synthetic, continue to experience accelerated erosion.”

The Great Unknown markiert zudem den Einzug von Joel David Moore (Grandma’s Boy, Dodgeball, Avatar) in das INKverse. Wie viel kosten Kleidung und Accessoires in der Simulation? Joel – halb Mensch, halb Maschine – scheint es als Einziger genau zu wissen.

Im offiziellen Musikvideo gibt es außerdem ein Wiedersehen mit Terry Kiser (Weekend at Bernie’s, Freitag, der 13. Teil VII) und Bill Moseley (The Devil’s Rejects, Texas Chainsaw Massacre 2).

Begleitend zur Veröffentlichung erscheint außerdem die neueste Ausgabe der limitierten Merchandise-Reihe Nightmare On The Ninth, die ab sofort HIER erhältlich ist.

Die Veröffentlichung der Single fällt mit dem Abschluss einer intensiven zweijährigen Welttournee im Vorprogramm von Metallica im Rahmen der M72 World Tour zusammen. Zudem beendeten Ice Nine Kills kürzlich ihre äußerst erfolgreiche US-Headliner-Tour Silver Scream-A-Thon, bei der sie in ausgewählten Städten an zwei aufeinanderfolgenden Abenden ihre Alben The Silver Scream und The Silver Scream 2: Welcome To Horrorwood jeweils in voller Länge spielten.

Im August startet die Band ihre nächste Headliner-Tour mit dem Titel Hell Of A Summer, bei der sie von Dayseeker, Kim Dracula, The Funeral Portrait und Mest (bei ausgewählten Terminen) unterstützt werden. Der Tourabschluss markiert gleichzeitig die vierte Ausgabe ihrer erfolgreichen Musik- und Horrorkonvention Silver Scream Con.