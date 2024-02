Icon: spielen am 04.05.2024 in Neunkirchen

Am 04.05.2024, werden die saarländischen Kult Deathmeatller Icon – in Originalbesetzung – ihr Comeback feiern und sich gleichzeitig für immer verabschieden. Mit bei der Show dabei sind die alten Weggefährten InfiNight und Zerogod und die frischen Cult Of Soteira – um noch einmal gemeinsam „Eschd Saarländisch Todesblei“ zu feiern!



Das Ganze ist vor allem Herzensprojekt von Bernie Lorig der sich so von der Band und auch dem verstorbenen Bandmitglied Dan verabschieden möchte. Gleichzeitig geht es darum, Awareness für das Thema Depression und Suizid zu schaffen.