If These Trees Could Talk: wiederveröffentlichen ihre Debüt-EP am 12.08.

Metal Blade Records freut sich, die offizielle Wiederveröffentlichung der Debüt-EP von If These Trees Could Talk aus Akron, OH, bekannt zu geben. Die erste Veröffentlichung dieser instrumentalen Post-Rock-Band wurde 2006 in den NE Meadow Studios in Bath, OH aufgenommen und ursprünglich von der Band unabhängig am 27. September 2006 veröffentlicht.

Die selbst betitelte Veröffentlichung, die seit über 10 Jahren vergriffen ist, wurde von Patrick Engel (Temple Of Disharmony) für Vinyl gemastert und mit brandneuem Artwork und Verpackung versehen.

Die selbst betitelte EP von If These Trees Could Talk kann ab sofort vorbestellt werden und wird als Digipak und in verschiedenen Vinyl-Varianten erhältlich sein: metalblade.com/ifthesetreescouldtalk

Tracklist:

01. Malabar Front

02. Smoke Stacks

03. The Friscalating Dusklight

04. Signal Tree

05. The Death Of Paradigm

06. 41°4’23n, -81°31’4w

US Vinyl Varianten:

Gold

Smoky Black

EU Vinyl Varianten:

180g Black

Marbled Gold / Black Vinyl (ltd. 500)

Milky White (ltd. 500)

Line-Up:

Tom Fihe – Bass Guitar

Jeff Kalal – Guitar

Cody Kelly – Guitar

Mike Socrates – Guitar

Zack Kelly – Drums

Über die Band:

Wenn Detroit, Michigan, uns das Automobil gebracht hat, dann hat Akron, Ohio, uns den Reifen organisiert. Die Gummistadt, in der einst B.F. Goodrich, Firestone, General Tire und Goodyear ansässig waren, spielte eine wichtige Rolle bei der Entwicklung der Automobilindustrie. Die Zeiten haben sich geändert, aber die Einwohner von Akron gehen mit ihrem unerschrockenen Geist weiter voran. Das gilt besonders für die gefeierten If These Trees Could Talk, deren wundersame, mitreißende Klänge nicht nur Legionen von Fans in ihren Bann gezogen haben, sondern auch die Aufmerksamkeit des gefeierten Kochs Chris Santos, der die Gruppe wiederum seinem Freund und Metal Blade-Label-Guru Brian Slagel vorspielte.

„Santos hat Brian Slagel einige unserer Songs geschickt“, erzählen If These Trees Could Talk etwas ungläubig. „Slagel schickte uns einen Tweet, und nach ein paar Monaten des Hin und Her waren wir bei Metal Blade! Es ist immer noch verrückt, wenn ich daran zurückdenke, aber so ist es abgelaufen.“

Als Teil des Deals mit Metal Blade wurden das Debütalbum Above The Earth, Below The Sky (2009) und der hochgelobte Nachfolger Red Forest (2012) neu aufgelegt, sodass neue Fans die klangliche Pracht von If These Trees Could Talk kennenlernen können, ohne auf überteuerte Zweitmarktpreise angewiesen zu sein. Und obwohl Above The Earth, Below The Sky und Red Forest über 30.000 Exemplare verkauft haben, bevor sie bei Metal Blade landeten, wollen die Ohioaner die Präsenz der Band ausbauen. Dazu gehört die Fortsetzung der organischen Wachstumsstrategien, die sie seit ihrer Gründung im Jahr 2005 verfolgen, die Nutzung der Marketing-Ressourcen von Metal Blade und die weitere Lizenzierung von Songs an Spiele- und Fernsehstudios.

„Wir lieben es zu hören, wie die Leute unsere Musik interpretieren“, verrät die Band. „Eines der großartigen Dinge daran, eine Instrumentalband zu sein, ist, dass es die Sprachbarriere abbaut, die einige Bands haben können. Sie reicht über so viele Grenzen hinweg und ruft so viele verschiedene Gefühle hervor, dass sie für jeden etwas anderes bedeutet. Für uns ist das eines der größten Dinge an dem, was wir tun. Wir interpretieren die Musik nicht für die Fans. Sie interpretieren sie für uns zurück.“

https://www.facebook.com/treescouldtalk

https://www.instagram.com/ifthesetreescouldtalk