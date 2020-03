Iggy Pop: Konzert in Straßburg verschoben

Auch das Konzert des Godfather of Punk Iggy Pop am 15. April 2020 in der La Laiterie in Straßburg fällt Corona zum Opfer. Ein Ersatztermin am 16. September 2020 steht schon fest, Tickets behalten ihre Gültigkeit.

Das Statement von Les Productions Label LN:

Bonjour

Suite à la publication du décret officiel interdisant les manifestations à + de 1000 personnes jusqu’au 15 avril 2020, nous confirmons le report de la date prévue le mercredi 15 avril 2020 au mercredi 16 septembre 2020.

Les billets du 15 avril 2020 restent valable pour cette nouvelle date.

Nous invitons les personnes ne pouvant se rendre au spectacle reporté à se rapprocher de leur point de vente avant le 15 mai 2020 pour un remboursement.

Pour information, le management d’Iggy Pop va mettre en ligne ce soir un communiqué qui annonce le report des concerts prévus en avril.

Guten Morgen.

Nach der Veröffentlichung des offiziellen Dekrets, das Demonstrationen auf + 1000 Personen bis zum 15 April 2020 verbietet, bestätigen wir die Verschiebung des am Mittwoch, den 15. April 2020 auf Mittwoch, den 16. September 2020. Uhr

Die Tickets vom 15. April 2020 bleiben für dieses neue Datum gültig.

Wir laden Personen ein, die nicht zu der verschoben Show besuchen können, sich vor dem 15. Mai 2020 für eine Rückerstattung an ihre Verkaufsstelle näher zu kommen.

Zur Information, das Management von Iggy Pop wird heute Abend eine Pressemitteilung online stellen, die die Verschiebung der geplanten Konzerte im April bekannt gibt.