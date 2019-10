Illdisposed: veröffentlichen Live Footage Video

Illdisposed haben ein offizielles Live Footage Video zum Song With Hate veröffentlicht, das man sich auf hier ansehen kann!

Gedreht wurde am 21. September in der VoxHall in Aarhus, Dänemark.

Der Song stammt von Illdisposeds neuem Album Reveal Your Soul For The Dead, welches bereits erhältlich und bei Massacre Records erschienen ist. Das Album ist hier als CD Digipak, limitierte Gatefold Vinyl LP sowie als Download und Stream erhältlich » https://lnk.to/RYSFTD

Reveal Your Soul For The Dead wurde von Dan Swanö im Unisound Studio gemischt und gemastert und kommt mit 11 direkten, groovigen und melodischen Death Metal Krachern daher.

Illdisposed – Reveal Your Soul For The Dead

1. Reveal Your Soul…

2. …For The Dead

3. With Hate

(Official Single – )

4. This Is Our Calling For The End

5. What Will I Become?

6. We Must Endure

7. To Sail You Away

8. We Are One

9. Drink It All

10. She’s Not In Our Way

11. All Is Sworn

Videos:

With Hate (Official Live Footage Video) – https://youtu.be/OXySWvO_XH0

…For The Dead (Official Video) – https://youtu.be/FtzGtpHF74o

With Hate (Official Single) – https://youtu.be/zuF5Xc5LkOQ

Illdisposed live:

18.10.2019 DK Thisted – Spillestedet Thy

19.10.2019 DK Sønderborg – Sønderborghus

01.11.2019 DK Odense – Kansas City

02.11.2019 DK Køge – Tapperiet

29.11.2019 DE Leipzig – Hellraiser

30.11.2019 DE Aschaffenburg – Jukuz (Hell Over Aschaffenburg)

05.12.2019 DE Berlin – Nuke Club

06.12.2019 DE Bremen – Tivoli (Bremer Krachmusikanten Fest)

07.12.2019 DE Kiel – Räucherei (Autumn Blast)

13.12.2019 DK Esbjerg – Konfus

14.12.2019 DK Fredericia – Ungdommens Hus

12.06.2019 DE Mühlteich Hauptmannsgrün – Chronical Moshers Open Air

