Imminence: veröffentlichen neue Single / Video „Temptation“

Frontiert von Sänger und Geiger Eddie Berg, Gitarristen Harald Barrett & Alex Arnoldsson, Schlagzeuger Peter Hanström und Bassist Christian Höijer; veröffentlicht Imminence mit ihrer neuen, einschlagenden Single Temptation ein erstaunliches Kinoerlebnis.

Nach der bemerkenswert erfolgreichen Ankündigung der exklusiven Akustik-Tour der Band Live In Concert Halls, die dem schwedischen Quintett einen Platz in den offiziellen Charts von Eventim als eine der am schnellsten verkauften Touren in Deutschland einräumt, nimmt Imminence eine schockierend unerwartete Wendung.

Ohne Scheu präsentiert die Band den härtesten und extremsten Song in ihrer Geschichte, begleitet von der großartigsten Videoproduktion, die der alternative Metalcore-Act jemals veröffentlicht hat.