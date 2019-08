In Cold Blood: veröffentlichen zweiten Track aus neuem Album „Legion Of Angels“

In Cold Blood gehören wie Integrity und Ringworm zu den absoluten Legenden des Cleveland-Hardcore. Die Szene dort ist seit jeher deutlich rabiater und boshafter unterwegs als die Konkurrenz. Und auch Legion Of Angels ist ein wutschnaubender Bolide voll gemeingefährlicher Grooves und Uptempo-Attacken. Doch In Cold Blood sind noch nie Trends gefolgt und klingen 2019 zwar durch und durch bösartig, beindrucken aber zugleich immer wieder durch die teils offensiv-melodische Leadgitarrenarbeit und kreieren dadurch mehr Atmosphäre denn je.

Legion Of Angels ist definitiv ihr bester Release seit dem 1998er Debüt Hell On Earth auf Victory Records.

Für Fans von Integrity, Ringworm, Type O Negative und All Out War!

