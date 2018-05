In Extremo auf dem Zelt-Musik-Festival in Freiburg im Breisgau am 29.07.2018 (Vorbericht)

Eventname: Zelt-Musik-Festival

Band: In Extremo

Ort: Zelt-Musik-Festivalgelände am Mundenhof, Lehenerwinkelweg, 79111 Freiburg im Breisgau

Datum: 29.07.2018

Kosten: 47,- € VVK

Genre: Mittelalter Rock

Besucher: ca. 2000

Veranstalter: Zelt-Musik-Festival GmbH http://zmf.de/wir/team/

Links: https://www.facebook.com/zmf.freiburg/ http://zmf.de/wir/

Das Freiburger Zelt-Musik-Festival geht 2018 bereits in seine 36. Spielsaison und mit dabei sind u. a. die Berliner Mittelalter-Rocker von In Extremo. Am 1. Juli 1983 fiel der Startschuss, damals noch auf dem alten Freiburger Messplatz. Bereits im dritten Jahr zog die Zeltstadt auf das Gelände des Mundenhof-Tiergeheges, einige Kilometer außerhalb der Innenstadt. Dort werden auch heute noch alljährlich die Zelte aufgeschlagen und nationale und internationale Stars und Künstler geben sich die Klinke …, äh, die Zeltplane, in die Hand.

Das Freiburger ZMF ist ein Musikfestival mit ganz besonderem Flair, wie es wahrscheinlich in ganz Deutschland kein Zweites gibt. In verschiedenen Zelten und auf Freiluftbühnen wird in 2018 an 19 Tagen ein Programm aus Musik, Kunst, Theater, Kabarett und Sport präsentiert. Neben zwei großen Veranstaltungszelten – dem Zirkus- und dem Spiegelzelt – , in denen die großen Konzerte stattfinden, wird es noch weitere Bühnen im Freien und in einem weiteren Zelt geben, auf denen kostenlos und ganztägig Konzerte, Kleinkunst und Jugendkultur-Aktionen zu sehen sind. Der Zugang zum Gelände ist frei. Über die Jahre boten hier mehrere Tausend regionale Künstler und Stars aus aller Welt ein Programm aus allen erdenklichen Musiksparten. Alljährlich pilgern etwa 40.000 Konzertbesucher und noch einmal etwa 100.000 weitere Besucher auf das Festivalgelände am Mundenhof. Das ZMF zählt zu den größten und ältesten Musikfestivals in Baden-Württemberg.

Am 29.07. werden nun die Mittelalter-Recken von In Extremo zum zweiten Mal, nach 2012, das ZMF rocken. In Vollendung, so lässt sich In Extremo aus dem Lateinischen übersetzen. Ein Bandname, der die Entwicklung der Mittelalterrocker schon früh, ähnlich einer selbsterfüllenden Prophezeiung, vorweggenommen hat. Seit ihrer Gründung im Jahr 1995 hat die Band um Frontmann Michael Robert Rhein, alias Das Letzte Einhorn, sich zu wahren Meistern seines selbst ins Leben gerufenen Fachs entwickelt und hat alle anderen, ähnlich gelagerten Bands, weit hinter sich zurückgelassen. Aber auch bei den Berlinern hat sich im Laufe der Jahre einiges getan. Angefangen hat man seinerzeit auf Mittelaltermärkten mit ihrer ganz typischen Marktmusik, doch mit der Zeit hat sich immer mehr der rockige Stil, teils sogar mit Metaleinflüssen, etabliert. Der Erfolg blieb nicht aus, man wurde Dauergast in den Albumcharts, spielte Touren mit Korpiklaani, In Extremo, Fiddlers Green, Schandmaul und gar Kiss, gastierte auf den größten Festivals wie dem Wacken Open Air oder der Full Metal Cruise. Über verschiedene Dekaden sind sie zu einer der größten und beliebtesten deutschen Formationen zusammengewachsen und haben die Musiklandschaft mit geprägt. Dennoch haben sie ihre Wurzeln nicht vergessen und packen auch heute noch ihre Sackpfeifen mit ein. So kommen Das Letzte Einhorn, Van Lange, Die Lutter, Dr. Pymonte, Flex Der Biegsame, Yellow Pfeiffer und Specki T.D. nun mit ihrem Best of – Album 40 Wahre Lieder im Rücken nach Freiburg und werden im ZMF Zirkuszelt die Toten wecken.

Man darf gespannt sein. Wir werden darüber berichten.

