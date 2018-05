The Vintage Caravan: veröffentlichen neues Studioalbum »Gateways« am 31. August 2018

Ihre allererste, zweimonatige Europa-Headlinetour, eine Headlinetour durch Lateinamerika, zwei UK-Headlinetourneen, Supportshows für Europe auf dem europäischen Festland und in Skandinavien, mehr als 60 Festivalauftritte… Die Zeit nach der Veröffentlichung von The Vintage Caravans letztem Studioalbum Arrival im Mai 2015 war geradezu mit Highlights gespickt. Doch im vergangenen Jahr hat es das isländische Classic Rock-Trio etwas ruhiger angehen lassen, sich rar gemacht, um sich auf das Schreiben und die Aufnahmen für ihre vierte Studioplatte, die auf den Namen Gateways hört, zu konzentrieren. Diese wird nun am 31. August 2018 via Nuclear Blast veröffentlicht.

Die Band kommentiert: „Stolzerfüllt präsentieren wir euch unser neues Album Gateways! Aufgenommen wurde es in Sigur Rós‘ legendären Sundlaugin Studios in Island, Ian Davenport (Band Of Skulls, Gaz Coombes) hat die Scheibe produziert. Das Gesamtergebnis klingt definitv erwachsener als seine Vorgänger, wobei wir uns enorm Mühe gegeben haben, um das Album so großartig wie möglich klingen zu lassen. Wir möchten keine Namen nennen, doch man munkelt, manche Leute halten dieses Werk für die tollste Sache nach geschnitten Brot. Wir können es kaum erwarten, dass auch Ihr in den Genuss davon kommt.“

Weitere Details folgen in Kürze, seid gespannt!

The Vintage Caravan live:

23.06. B Dessel – Graspop Metal Meeting

11. – 14.07. IS Neskaupstaður – Eistnaflug

28.07. D Neuensee – Rock im Wald

04.08. E Gijón – Tsunami Xixón

Gateways Tour 2018

w/ special guests

15.10. D Hamburg – Molotow

16.10. D Berlin – Lido

20.10. D Kempten – Rock The Box *NEU*

22.10. D Leipzig – Moritzbastei

23.10. D München – Strom

24.10. D Karlsruhe – Substage

25.10. D Köln – Luxor

08.11. UK Camp HRH – Hard Rock Hell

w/ Flynotes

01.12. RUS St. Petersburg – Mod *NEU*

02.12. RUS Moskau – Zil Arena *NEU*

Holt euch ihr (noch) aktuelles Studioalbum Arrival hier.

Hier bekommt Ihr das Album digital.

Mehr zu Arrival:

Babylon OFFIZIELLES MUSIKVIDEO: https://www.youtube.com/watch?v=EfkopO4Rk9c

Crazy Horses OFFIZIELLES VIDEO: https://www.youtube.com/watch?v=tMVV8DnnV50

The Vintage Caravan sind:

Óskar Logi – Gitarre, Gesang

Alexander Örn – Bass, Hintergrundgesang

Stefán Ari – Schlagzeug, Hintergrundgesang

Weitere Infos:

www.thevintagecaravan.eu

www.facebook.de/vintagecaravan

www.nuclearblast.de/thevintagecaravan

