Die norwegische Avantgarde Black Sensation Enslaved ist bereit, neue Territorien zu erobern! Zum ersten Mal seit der Veröffentlichung ihres 2017 erschienenen Meisterwerks E wird die Band die epischen neuen Tracks auf japanischem und australischem Boden präsentieren, bevor sie im Winter zurückkehrt nach Dänemark, Schweden und ihre Heimat Norwegen. Für diese skandinavischen Daten gibt es einen ganz besonderen Support in Form der Black Metaller Gaahls Wyrd sowie der neuen Windir-Inkarnation Vreid. Die Tickets gehen am Freitag, den 25. Mai um 9:00 Uhr in den Vorverkauf.

Doch bereits im Sommer stürmen Enslaved die Bühnen der großen Sommerfestivals wie Wacken, Hellfest und viele weitere.

Enslaved verkünden: „Hi Metalfreaks, Progheads, Liebhaber der härteren Gangart oder wie auch immer ihr genannt werden wollt! Wir haben erneut tolle Neuigkeiten für euch! Es gibt wieder eine neue Ladung an Liveshows – wir können es nicht erwarten wieder für unsere geliebten C**** in Australien zu spielen, den Donner nach Japan zu bringen und das Jahr glorreich mit einer Skandinavientour gemeinsam mit unseren Kumpels von Vreid und Gaahls Wyrd abzuschließen. Wir freuen uns!!“

Erlebt die Band auf den folgenden Daten:

22.06. DK Copenhagen – Copenhell

23.06. F Clisson – Hellfest

02.08. RO Rasnov – Rockstadt Extreme Fest

04.08. D Wacken – Wacken Open Air

11.08. P Vagos – Vagos Metal Fest

17.08. I Abruzzo – Frantic Fest

19.08. USA Las Vegas, NV – Psycho Las Vegas

23. – 25.08. N Bergen – Beyond the Gates

30.08. AUS Sydney – Factory Theatre

31.08. AUS Brisbane – The Zoo

01.09. AUS Melbourne – Max Watts

03.09. J Tokyo – Duo Music Exchange

04.09. J Osaka – Conpass

05.09. J Nagoya – Club Upset

Army Of The North Star Tour

*Support: Gaahls Wyrd, Vreid

02.11. DK Ålborg Metal Meeting – Ålborg Metal Meeting

03.11. N Oslo – Parkteateret*

15.11. N Hamar – Gregers*

16.11. S Göteborg – Musikens Hus*

17.11. S Stockholm – Klubben*

23.11. N Kristiansand – Kick*

24.11. N Stavanger – Folken*

30.11. N Bergen – USF*

01.12. N Trondheim – Byscenen*

Ihr könnt jetzt das neue Album, sowie verschiedenes Merchandise in unserem Shop bestellen.

Solltet ihr die letzten Videos verpasst haben, könnt Ihr das hier nachholen:

The River’s Mouth – offizielles Musikvideo: https://youtu.be/Y8HX_vGPCz8

Storm Son – offizielles Musikvideo: https://www.youtube.com/watch?v=GRlhMyXmTYQ

Schreibt euch außerdem unter www.enslaved.no für den Bandnewsletter ein und erhaltet immer die neuesten Infos zu weiteren limitierten Fan Items und exklusiven Sammlerstücken!

www.enslaved.no | www.facebook.com/enslaved | www.nuclearblast.de/enslaved

