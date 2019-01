In Flames: sprechen über den Aufnahme- und Schreibprozess des neuen Albums im ersten Trailer & verkünden Opeth, At The Gates und Of Mice & Men für Borgholm Brinner-Lineup

Am 1. März werden die schwedischen Legenden In Flames ihr dreizehntes Studioalbum I, The Mask über Nuclear Blast (weltweit, außer Nordamerika) und Eleven Seven Music (Nordamerika) veröffentlichen. Nachdem die ersten Singles bereits begeisterte Reaktionen der Fans auslösen könnten, präsentiert die Band nun einen Albumtrailer, in dem Sänger Anders Fridén und Gitarrist Björn Gelotte über den Schreib- und Aufnahmeprozess in Los Angeles sprechen und berichten, weshalb sie sich erneut für die Zusammenarbeit mit dem Grammy-nominierten Produzent Howard Benson entschieden haben. Seht den Clip hier an:

Zudem haben In Flames die ersten Namen für ihr jährlich stattfindendes, eigenes Festival Borgholm Brinner bekannt gegeben, das erneut am 2. und 3. August Jesterheads aus aller Welt auf der schwedischen Insel Öland versammeln wird. Neben zwei Headlineshows mit unterschiedlichen Sets von In Flames konnten bisher die Progmeister Opeth sowie die Melodeath-Pioniere At The Gates und Kaliforniens Of Mice And Men verpflichtet werden, um auf dem zweitägigen Festival zu spielen.

Das neue Album der Band I, The Mask ist ab sofort vorbestellbar und die ersten limitierten Vinylfarben sind bereits ausverkauft. Sichert Euch hier noch das physische Format eurer Wahl: http://nblast.de/InFlamesITheMask

Oder bestellt Sie das Album digital vor und erhaltet einen Sofortdownload der Vorabsingles I Am Above, (This Is Our) House und I, The Mask unter diesem Link: https://inflames.ffm.to/themask.

Trackliste von I, The Mask

1. Voices

2. I, The Mask

3. Call My Name

4. I Am Above

5. Follow Me

6. (This is Our) House

7. We Will Remember

8. In This Life

9. Burn

10. Deep Inside

11. All The Pain

12. Stay With Me

In Flames eine große Tour durch den UK, Frankreich, Schweiz und Belgien angekündigt, die am 3. April in Glasgow beginnt. Tickets gibt es bei:

Und VIP Upgrades bei https://bitl.ly2EtnVoeIn Flames Europa Headline-Tour

03.04. UK Glasgow – SWG3

04.04. UK Manchester – O2 Ritz

05.04. UK London – The Roundhouse

06.04. UK Nottingham – Rock City

07.04. UK Bristol – SWX

09.04. UK Norwich – UEA

10.04. B Antwerp – Trix

12.04. F Nancy – L’Autre Canal

13.04. F Cambrai – Betizfest

15.04. F Lyon – Le Transbordeur

16.04. F Toulouse – Le Bikini

17.04. F Nîmes – Paloma

08.06. FIN Hyvinkää – Rockfest

13. – 16.06. A Nickelsdorf – Nova Rock

23.06. B Dessel – Graspop Metal Meeting

25.06. PL Krakow – Mystic Festival

27.06. N Trondheim – Trondheim Rocks

29.06. N Sagene – Tons of Rock

02.08. S Öland – Borgholm Brinner

03.08. S Öland – Borgholm Brinner

