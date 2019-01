Endlich Nachschub von Black Lung! Das Heavy-Flaggschiff aus Baltimore hat ein neues Visual Video zu ihrem Track Ancients am Start!

Das gleichnamige, dritte Album kommt am 22. März. Born and raised im Hause Noisolution, gehen Black Lung ihren Weg konsequent weiter und erweitern ihren so eigenen Stil mit einer Produktion, die transparenter und klarer scheint, ohne die typische dunkle Schwere zu verlieren. Blackened-Doom-Blues. 8 Songs, 40 Minuten, 800 Tonnen schwer.

Die Tourdaten zum Release kommen gleich hier:

Black Lung

27.03.2019 – DE – Hamburg, Logo

28.03.2019 – DE – Kiel, Schaubude

29.03.2019 – DE – Berlin, Supamolly

30.03.2019 – DE – Münster, Alterna Sounds Festival

02.04.2019 – DE – München, Backstage

03.04.2019 – CH – Winterthur, Albani

04.04.2019 – AT – Innsbuck, P.M.K

05.04.2019 – AT – Ebensee, Kino Ebensee

06.04.2019 – DE – Ulm, Kradhalle

08.04.2019 – DE – Tübingen, Münzgasse

09.04.2019 – DE – Köln, Sonic Ballroom

10.04.2019 – DE – Trier, Lucky’s Luke

11.04.2019 – NL – Vlaardingen, De Kroepoekfabriek

13.04.2019 – DE – Karlsruhe, Alte Hackerei

16.04.2019 – DE – Dresden, Ostpol

17.04.2019 – DE – Nürnberg, Z-Bau

18.04.2019 – DE – Darmstadt, Centralstation

19.04.2019 – DE – Ilmenau, Baracke

20.04.2019 – DE – Lübeck, Treibsand

