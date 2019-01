Don Broco, die erst kürzlich vom Rock Sound Magazin zum Best British Artist gekürt wurden, haben heute eine explosive neue Singel mit dem Titel Half Man Half God veröffentlicht, bevor sie ihre Arena-Tour in ihrer englischen Heimat antreten. Die einwöchige Tour endet am 9. Februar in der Londoner SSE Arena Wembley.

Hört den Track hier:

Unkonventionell und stets neue Gebiete erforschend, ist Half Man Half God ein frischer und treibender Elektro-Rock-Banger mit Refrains, die das Arena-Publikum lauthals mitschreien wird. Die Single feierte bereits gestern Abend in Annie Macs Radio 1 Show Premiere.



Sänger Rob Damiani dazu: “This is a song about celebrity in the age of the Internet. People don’t just want to admire their idols from afar, they want to know everything about them. Every waking moment, every thought and feeling, every hope and fear. These days we want our celebrities human. We don’t want mystery, we don’t want airbrushing, we want real, we want full access, we want communication, and most importantly we want selfies.”



Die Single ist die erste neue Musik, die sie nach ihrem Top 5 Album Technology, das vor fast genau einem Jahr erschien und für die Band überaus ereignisreich verlief, veröffentlichen.

In den vergangenen zwölf Monaten supporteten Don Broco Mike Shinoda auf seiner großen US Tour, spielten die Wapred Tour, bevor man für einen kurzen Boxenstopp nach England zurrückkehrte, um auf den Reading und Leeds Festivals zu spielen, wo sie die Radio 1 Stage rockten. Danach ging es als Support für 30 Seconds To Mars nach Asien und Australien.

Don Broco befinden sich aktuell auf Europa-Headliner-Tour, bevor es nach England geht, woe sie im Victora Warehouse Manchester zwei ausverkaufte Shows und auch die Londoner Wembley Arena spielen werden. EUROPEAN TOUR

25.01. D Frankfurt – Zoom

26.01. F Paris – La Maroquinerie

27.01. D Cologne – Die Kantine

29.01. NL Utrecht – TivoliVredenburg UK TOUR

+ Neep Deep

+ Issues

01.02. UK Manchester – Victoria Warehouse

02.02. UK Manchester – Victoria Warehouse *SOLD OUT*

03.02. UK Plymouth – Pavilions

05.02. UK Cardiff – Motorpoint Arena

07.02. UK Edinburgh – Usher Hall

08.02. UK Nottingham – Motorpoint Arena

09.02. UK London – Wembley Arena

