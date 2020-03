Incubus: kündigen Tourdaten für Juni 2020 an

Nachdem uns Incubus vor einigen Wochen mit ihrer neuen Single Our Love überraschten und die EP Trust Fall (Side B) für April 2020 ankündigten, veröffentlichte die Band nun die Daten ihrer UK/EUR Tour mit zwei Stopps in Deutschland!

12.06.20 – Stuttgart, Porsche Arena

17.06.20 – Offenbach, Stadthalle

Incubus sind zurück mit ihrer brandneuen Single Our Love! Und nicht nur das: fast drei Jahre nach ihrem letzten Studioalbum 8 kündigt die Band ihre neue EP Trust Fall (Side B) für April 2020 an, die auf ihrem eigenen Label erscheinen wird. Neben Our Love wird auch die im letzten August erschienene Single Into the Summer auf der EP zu hören sein.

Das Musikvideo zur aktuellen Single Our Love geleitet im wahrsten Sinne des Wortes in neue Galaxien. Nach einer Bruchlandung mit einem Raumschiff stranden Sänger Brandon Boyd und seine Bandkollegen auf einem weit entfernten Planeten. Zwischen einer intergalaktischen Wüste und einem psychedelischen Wunderland finden die Fünf ihre ganz besondere, musikalische Verbindung. Aber seht selbst:

Seit ihrer Gründung 1991 sind Incubus durch ihren markanten und energiegeladenen Rock-Pop-Sound eine Instanz der globalen Musiklandschaft. Der Erfolg der kalifornischen Band bestehend aus Sänger Brandon Boyd, Gitarrist Mike Einziger, Drummer Jose Pasillas II, Keyboarder Chris Kilmore und Bassist Ben Kenney übersteigt weltweit 23 Millionen Alben mit diversen Platin-Zertifizierungen. 2017 haben sie sich mit ihrem Album 8 auf Platz 4 der Billboard Top 200 katapultiert und damit ihr fünftes Top-5-Debüt in Folge erreicht. 2019 feierten sie mit einer ausverkauften Tour das 20-jährige Bestehen ihres Triple-Platin-Klassikers Make Yourself. Darüber hinaus behalten sie ihren Status als Streaming-Phänomen bei und erreichen im Durchschnitt 4,1 Millionen monatliche Hörer bei Spotify, die mehr als 1 Milliarde Streams generieren.

“It put so many things in perspective for all of us,” erklärt Sänger Brandon. “We hadn’t talked about the implications of the 30 years. You never expect or anticipate to make something that will resonate with a large group of people. There’s the hope and possibility it might, but it was wild to have the excitement echoed back to us every night. We were excited to enter into a new chapter.“

Incubus beginnen ihr nächstes Kapitel mit der Veröffentlichung von Into The Summer und Our Love sowie der Gründung ihres eigenen Labels, auf dem auch ihre kommende EP Trust Fall (Side B) im April 2020 erscheinen wird. Wir sind gespannt!

