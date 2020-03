Bad Cop / Bad Cop + MakeWar: Shows im deutschsprachigen Raum sind gestartet

Nach zwei ausverkauften Shows im UK treten Bad Cop / Bad Cop und MakeWar ihre zahlreichen Livetermine im deutschsprachigen Raum an:

05.03.2020: München, Backstage

06.03.2020: Linz (AT), STWST

11.03.2020: Zürich (CH), Dynamo

12.03.2020: Luzern (CH), Sedel

14.03.2020: Köln, Helios 37

15.03.2020: Wiesbaden, Schlachthof

20.03.2020: Hamburg, Hafenklang (ausverkauft)

21.03.2020: Berlin, Cassiopeia

22.03.2020: Hannover, Faust

Bad Cop / Bad Cop kündigten für dieses Jahr zudem ein neues Studioalbum über Fat Wreck an, das auf das gefeierte Warriors aus dem Jahr 2017 folgen wird. Die Label-Kollegen MakeWar präsentierten erst letzten November ihr aktuelles Album Get It Together.

Anspieltipps:

Bad Cop / Bad Cop – Womanarchist

MakeWar – Oh, Brother



Bad Cop / Bad Cop online:

https://fatwreck.com/collections/bad-cop-bad-cop?view=artist

https://www.facebook.com/badcopbadcopband/



MakeWar online:

https://fatwreck.com/collections/makewar?view=artist

https://www.facebook.com/MakeWarNYC/