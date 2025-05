Indemon: haben Single „Necessary Evil“ vom kommenden Debütalbum „Reclaiming Chaos“ veröffentlicht

Die finnischen Thrash-Metaller Indemon werden am 27. Juni 2025 ihr Debütalbum Reclaiming Chaos über Inverse Records veröffentlichen. Am 20. Mai wurde die zweite Single Necessary Evil veröffentlicht, die ab sofort auf allen gängigen Streaming-Diensten verfügbar ist: https://push.fm/fl/indemon-necessary

Seht euch das Video zu Necessary Evil hier an:

Die Band äußert sich dazu: „The album’s slowest, but perhaps heaviest song, deals with a very specific and dangerous addiction. It’s that certain ever-growing feeling that you can’t shake off, which becomes a necessary evil to achieve satisfaction. Necessary Evil interprets the classic saying „the chase is better than the catch“ with a heavy hand.“

Indemon ist eine vierköpfige Metal-Band, die 2020 in Kerava, Finnland, gegründet wurde. Sie lassen sich von verschiedenen Subgenres des Metals inspirieren und kombinieren diese auf einzigartige Weise, um einen kraftvollen und atmosphärischen Sound zu kreieren. Ihr Debüt-EP Fear of Living wurde 2022 veröffentlicht und zeigt das Talent der Band, intensiven und facettenreichen Metal zu schaffen. Die lyrischen Themen von Indemon befassen sich mit Angst, Selbstzweifeln und inneren Kämpfen und tauchen den Hörer in die emotionale Welt der Musik ein. Die Band ist bekannt für ihre energiegeladenen Live-Auftritte und ihre markante Musik.

Indemon sind:

Joose Riihelä – Gesang

Santeri Liesmala – Gitarre

Ville Kangasharju – Bass

Patrik Kuitunen – Schlagzeug

Indemon online:

https://www.facebook.com/indemonband

https://www.instagram.com/indemonband

https://indemon.bandcamp.com