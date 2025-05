Dominant Chain: veröffentlichen EP „Wasteland Requiem“ im Laufe des Jahres

Die finnische symphonische Progressive Metal Band Dominant Chain, die 2006 gegründet wurde, wird noch in diesem Jahr ihre Debüt-EP Wasteland Requiem über Inverse Records veröffentlichen. Am 20. Mai erschien die erste Single Kissed By This Life, die auf allen gängigen Streaming-Diensten verfügbar ist: https://push.fm/fl/dominant-chain-kissed

Seht euch das Video zu Kissed By This Life hier an:

Die Band äußert sich zur Single: „Kissed By This Life is the first single release from Dominant Chain’s Wasteland Requiem EP. The track represents thematically and musically the core message of the EP, showcasing the band’s musical style at its best: Crushing riffs, progressive changes, and fast solos that culminate in catchy melodies and massive, symphonic choruses. The song’s lyrics explore the main character’s experiences with harsh interrogations in a dystopian dictatorship, where she wakes up tortured, unable to remember past events or who she is.“

Wasteland Requiem – Tracklist:

1. Wasteland Requiem

2. The Moment

3. Tears Of The Tyrant

4. Dirt

5. Kissed By This Life

Die Gesangsaufnahmen und das Engineering wurden von Esa Uusimaa übernommen. Für die Gesangsproduktion und die Backing-Growls in dem Song Kissed By This Life war Mika Kankainen verantwortlich. Das Mixing wurde von Toni Balk durchgeführt, während das Mastering von Janne Tolsa übernommen wurde.

Das Cover-Artwork stammt von Antti Raatikainen, und das Logo wurde von Juha Tretjakov gestaltet. Die Gesangsspuren für Kissed By This Life und The Moment wurden im White Leaf Studio in Oulu aufgenommen. Die Lead-Vocals und alle Backing-Vocals für Tears Of The Tyrant und Dirt wurden im Lemmenhotelli in Helsinki aufgenommen

Dominant Chain stammen aus Nordfinnland und spielen progressiven Symphonic Metal. Ihre Musik zeichnet sich nicht nur durch komplexe Taktarten und technisches Können aus, sondern auch durch massive, eingängige Refrains sowie Einflüsse aus verschiedenen anderen Musikstilen.

Die Band wurde ursprünglich 2006 in Sonkajärvi, Nord-Savo, gegründet. Die Musiker bringen umfangreiche Erfahrungen im professionellen Musikbereich mit. Ihre erste offizielle Veröffentlichung, die EP Wasteland Requiem, die aus fünf Tracks besteht, wird im Sommer 2025 erscheinen.

Dominant Chain sind:

Marja Kettunen – Leadgesang. Hintergrundgesang

Jarno Keränen – Gitarren

Tuomas Korkatti – Bass

Juho Keränen – Keyboards, Orchestrierung

Toni Balk – Schlagzeug

Dominant Chain online:

https://www.facebook.com/dominantchainband

https://www.instagram.com/dominantchainband

https://dominantchain.bandcamp.com