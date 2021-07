Insomnium: veröffentlichen Single und Video zu „The Antagonist“

Die finnischen Melodic-Death-Metal-Pioniere Insomnium präsentieren ihre neue Single The Antagonist und kündigen die Veröffentlichung der Argent Moon-EP an, die am 17. September 2021 weltweit über Century Media Records erscheinen wird.

Wie die zuvor veröffentlichten Singles The Conjurer und The Reticent ist The Antagonist einer der vier Songs, die auf dieser EP enthalten sein werden.

Seht euch das Video zu The Antagonist hier an:

Frontmann Niilo Sevänen über die Entstehung der Argent Moon-EP:

„Als der Corona-Ausbruch uns dazu zwang, alle Touren und Shows abzusagen, haben wir uns ziemlich schnell in den Kopf gesetzt, dass wir besser etwas tun und uns in Bewegung halten sollten. Wir wollten ausprobieren, wie die Streamingshows funktionieren könnten. Wir wollten sehen, welche Art von neuer Musik in der Dunkelheit und dem Elend der Quarantäne wachsen könnte. Und bald wurden diese Vibes in Songs kanalisiert, aus denen die Argent Moon-EP wurde.

Wir wollten etwas anderes ausprobieren und so repräsentieren alle vier Songs auf dieser Veröffentlichung die sanftere Seite von Insomnium. Die Balladen und die sanften Melodien. Akustische Gitarren und cleaner Gesang. Der Kummer und die Qualen, die sich in Ihr Herz schleichen, wenn die Nächte länger werden. Aber keine Angst, wir haben unseren Stil nicht geändert. Das nächste Album wird wieder etwas anderes sein. Wir haben hier alle Balladen-Ideen verwendet, also werden es vielleicht reine Blastbeats sein. Wir werden sehen.

Das Video zu The Antagonist ist auch etwas Neues und Frisches, da wir zum ersten Mal mit Regisseur und Mastermind Ville Lipiäinen zusammengearbeitet haben. Das Ergebnis ist eine etwas andere Art der Insomnium-Montage.“

Die Videos zu den bisher veröffentlichten Singles können ihr euch hier ansehen:

The Conjurer: https://www.youtube.com/watch?v=NEiTHHdOXlE

The Reticent: https://www.youtube.com/watch?v=UXnoxCZ5QxY

Die Argent Moon-EP wird als Ltd. CD Digipack, LP+CD und als digitales Album erhältlich sein. Alle physischen Formate können ab sofort HIER vorbestellt werden.

Die Vinyl-Version wird in den folgenden Farben und Limitierungen erhältlich sein:

– Schwarzes Vinyl, unbegrenzt

– Himmelblaues Vinyl, limitiert auf 200 Exemplare weltweit, erhältlich bei CMDistro

– Silbernes Vinyl, limitiert auf 200 Exemplare weltweit, nur im offiziellen Bandstore erhältlich

– Ultraklares Vinyl, limitiert auf 500 Exemplare weltweit, nur im offiziellen Bandstore erhältlich

Insomnium sind:

Markus Hirvonen – Schlagzeug

Ville Friman – Gitarre

Niilo Sevänen – Gesang und Bass

Markus Vanhala – Gitarre

Jani Liimatainen – Gitarre und Gesang

Insomnium live:

26.11.2021 Leipzig (Deutschland) – Hellraiser

27.11.2021 Salzburg (Österreich) – Rockhouse

28.11.2021 Wien (Österreich) – WUK

30.11.2021 Köln (Deutschland) – Essigfabrik

01.12.2021 Utrecht (Niederlande) – Tivoli

02.12.2021 Nijmegen (Niederlande) – Dornrosje

03.12.2021 Paris (Frankreich) – La Machine

04.12.2021 Grenoble (Frankreich) – Ilyade

05.12.2021 Straßbourg (Frankreich) – La Laiterie

06.12.2021 Nürnberg (Deutschland) – Hirsch

07.12.2021 Prag (Tschechische Republik) – Futurum

08.12.2021 Berlin (Deutschland) – Metropol

10.12.2021 Stockholm (Schweden) – Klubben

11.12.2021 Oslo (Norwegen) – Vulkan

12.12.2021 Göteborg (Schweden) – Pustervik

13.12.2021 Kopenhagen (Dänemark) – Pumpehuset

14.12.2021 Hamburg (Deutschland) – Grünspan

15.12.2021 Aschaffenburg (Deutschland) – Colos-Saal

16.12.2021 München (Deutschland) – Backstage Werk

17.12.2021 Mannheim (Deutschland) – MS Connexion

18.12.2021 Pratteln (Schweiz) – Z7

19.12.2021 Stuttgart (Deutschland) – Wiezemann

20.12.2021 Bremen (Deutschland) – Tivoli

Insomnium online:

http://www.insomnium.net/