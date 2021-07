Nightwish: veröffentlichen „Nemo (Virtual World Version)“ exklusiv auf Amazon Music

Mit mehr als 150.000 zahlenden Zuschauern aus mehr als 100 Ländern brach die finnische Symphonic Metalband Nightwish mit ihrem Onlinekonzert An Evening With Nightwish In A Virtual World Rekorde und schrieb wieder einmal Metalgeschichte während der wohl herausforderndsten Zeit für Musiker und die Musikindustrie auf der ganzen Welt.

Ihre Performance des Songs Nemo zeichneten die Musiker während des Livestreams auf und taten sich mit Amazon Music zusammen, um ihren Fans heute das Resultat als Amazon-Original präsentieren zu können.

Nemo (Virtual World Version) (Amazon Original) ist exklusiv über Amazon Music Prime, Amazon Music Unlimited und Amazon Music HD verfügbar:

https://music.amazon.com/albums/B0987JGQ7H

Bereits früher äußerte sich Tuomas Holopainen über das ambitionierte Projekt des Livestreams:

„The Islander’s Arms war ein Produkt unserer Fantasie. Es war der Schlüssel, der uns letztlich zur Entscheidung bewegt hat, diesen Livestream umzusetzen – dass wir wirklich in dieser fantastischen Taverne spielen werden und mehr Angesicht in Angesicht als für die Kameras spielen. Darum haben wir das Ganze auch An Evening WIth Nightwish In A Virtual World genannt – wir haben die Leute dazu eingeladen, in diese Welt vorbeizukommen und uns beim Spielen zuzuschauen, anstelle dass wir für die Welt spielen.“

An Evening With Nightwish In A Virtual World war eine Live-Experience in voller Länge, welche als Setting in einer virtuellen Realität magische Dimensionen erreichte – in der The Islanders Arms Taverne. Die technische Produktion unterlag der Führung von Zoan, dessen Burst Live Plattform ebenfalls die virtuelle Reality Show des finnischen Rap Superstars JVG am 1. Mai auf die Beine stellte: Ein Ereignis, welches mehr als eine Million Zuschauer begeisterte.

Nemo ist Teil des fünften Studioalbums der Band, Once (2004), welches Nightwish zu Legenden des modernen Symphonic Metals machte. 2021 zollen Nightwish diesem Meisterwerk, welches sie der Welt vor 17 Jahren schenkten, Tribut und veröffentlichen den Re-Release von Once als remastered Version mit Bonustracks in den verschiedenen Formaten an. Das Album wird am 6. August 2021 erscheinen.

Bestellt Once (Remastered) hier vor:

http://nblast.de/Nightwish-Once

Once ist nicht nur das erfolgreichste Album der Band, sondern auch der Beginn der langjährigen Zusammenarbeit zwischen Nuclear Blast Records und Nightwish – ein starkes Band, welches auch heute noch besteht. Das Album erzielte Nummer-Eins-Platzierungen in den deutschen, finnischen, norwegischen und griechischen Album Charts und erreichte Dreifach-Platinstatus in Finnland für mehr als 90.000 verkaufte CDs, Dreifach-Goldstatus in Deutschland für mehr als 300.000 verkaufte CDs und Gold Status in der Schweiz, Österreich und in Norwegen.