Iron Jaws: veröffentlichen „Declaration Of War“ am 28.05.2021

Am 28. Mai 2021 wird das neue Album der italienischen Speed Metal Band Iron Jaws – Declaration Of War via Pure Steel Records auf CD veröffentlicht. Der Vorverkauf beginnt am 14. Mai 2021.

Sieben geschlagene Jahre sind nunmehr vergangen, seitdem Iron Jaws aus dem italienischen Piemont ihr letztes Album Guilty Of Ignorance über uns veröffentlichten. Nun haben sie endgültig ihr Drittwerk Declaration Of War am Start. Im Underground haben sie seit jeher sowieso eine absolute Ausnahmestellung, es gibt sogar mittlerweile bereits Fans, die sich mit Tattoos dieser Band schmücken. Kurzum: Declaration Of War bietet alles, was das geneigte Speed Metal-Herzen höherschlagen lässt. High Speed Metal im Fahrwasser von Exciter und Overkill, schnörkellos, direkt auf die Fresse! Und das funktioniert nicht nur live; auch im Studio gibt es Euch die volle Breitseite!!! Mit dem Titeltrack Declaration Of War als Aushängeschild, bietet Horns Up For Metal ein Querschnitt ihres ersten Deutschlandbesuchs 2018 (Ironhammer Festival Andernach), bei denen sich die Jungs offensichtlich sehr wohlfühlten. Mit ihrem obligatorischen Cover pro Album werden diesmal Metal Church gewürdigt; und zwar mit Ton Of Bricks. Idiot’s Prophet ist ein gekonnter Seitenhieb an religiöse Extremisten. Und sonst? Ach, was erzählen wir hier? Regler auf 12 und Pulle auf!

JAWS FOREVER! FOREVER JAWS!!!!

Coverartwork:

Augusto Peixoto – https://www.deviantart.com/irondoomdesign/gallery

Declaration Of War Tracklist:

1. Satan’s Bride

2. Speed Metal Commando

3. The Brawl

4. The Hell Of Boiling Metal (Big Trouble In Chinatown)

5. Declaration Of War

6. Tone Of Bricks

7. Evil Bringer

8. Idiots‘ Prophet

9. Grandier’s Damnation

10. B.M.W. (Black Metal Wheels)

11. Back On The Hunt

12. Horns Up For Metal

Line-Up:

Andrea “Mixy” Finotti – Vocals

Roberto “Micini” Quaglia – Guitars

Roberto “Rock ‘N’ Rob” Massasso – Bass

Alberto “Mauser” Accomasso – Guitars

Marco “Mark” Morrone – Drums

https://www.facebook.com/ironjawsband