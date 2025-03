Iron Maiden: erster Dokumentarfilm für 2025 angekündigt

Die Universal Pictures Content Group gibt bekannt, dass sie mit der Produktion eines offiziellen, noch unbetitelten Iron Maiden-Dokumentarfilms begonnen hat. Die Universal Pictures Content Group besitzt die weltweiten Rechte, und Universal Pictures International wird den Film im Herbst 2025, zeitgleich mit dem 50-jährigen Jubiläum der Band, international in die Kinos bringen. Der US-Kinostart steht noch nicht fest.

Die lang erwartete Dokumentation ist eine emotionale Reise durch die 50-jährige Geschichte von Iron Maiden, erzählt aus der Perspektive der Band und einiger ihrer treuesten Anhänger – von langjährigen Superfans bis hin zu etablierten Namen aus Film und Musik wie Javier Bardem, Lars Ulrich und Gene Simmons. Die Dokumentation enthält außerdem exklusive Interviews mit wichtigen Bandmitgliedern, darunter das letzte Interview mit dem ursprünglichen Sänger Paul Di’Anno, der letztes Jahr leider verstorben ist.

Mit seltenem Archivmaterial und brandneuen Animationssequenzen des legendären Bandmaskottchens Eddie bietet der Film ein einzigartiges visuelles Erlebnis, das Iron Maidens weitreichenden Einfluss und die starke Verbindung zwischen der Band und ihrer weltweiten Fangemeinde unterstreicht. Der Film beleuchtet außerdem die kulturelle Bewegung, die Iron Maiden mitgeprägt hat, und ihr nachhaltiges Erbe in Musik und Fankultur und stellt gängige Vorstellungen von der Bedeutung von Rockmusik und Heavy Metal in Frage.

Iron Maiden gründeten sich 1975 vor 50 Jahren in Ostlondon und galten als Pioniere der weltweit inspirierenden neuen Welle der britischen Heavy-Metal-Bewegung. Sie haben weltweit weit über 100 Millionen Platten verkauft und mehr als 2500 Konzerte in 64 Ländern auf sechs Kontinenten gegeben. Noch in diesem Jahr werden sie ihre Erfolgsbilanz mit ihrer großen Run For Your Lives-Tour, die im Mai in Budapest, Ungarn, beginnt, noch weiter steigern.

Helen Parker, Executive Vice President der Universal Pictures Content Group und ausführende Produzentin, sagte : „Wir freuen uns sehr, dass Iron Maiden uns das Vertrauen geschenkt haben, ihr Erbe in die Kinos weltweit zu bringen. Die enge Zusammenarbeit mit der Band und ihren leidenschaftlichen Fans war eine einzigartige Erfahrung. Sie ermöglicht es uns, ihre Geschichte auf einzigartige Weise zu erzählen und ihre unvergleichliche, furchtlose Kreativität in ihrem 50. Jubiläumsjahr zu feiern . “

Rod Smallwood, Manager von Iron Maiden, sagte : „Wir sind stolz, dass die Universal Pictures Content Group die einzigartige Geschichte von Iron Maiden mit der Welt teilt. Wir ermöglichen ihnen uneingeschränkten Zugang zur Band, unseren Fans und musikalischen Kollegen. Wir sind überzeugt, dass sie nicht nur Musikfans begeistern werden, sondern auch alle, die die Geschichte eines Außenseiters lieben, der sich gegen alle Erwartungen durchsetzt und seit der Veröffentlichung unseres ersten Albums vor 45 Jahren zu einem der größten britischen Musikexporte geworden ist und geblieben ist.“

Die offizielle, unbetitelte Iron Maiden-Dokumentation wurde von Malcolm Venville (Churchill At War) gedreht und von Dominic Freeman (Spirit in the Forest – A Depeche Mode Film) produziert. Helen Parker (Bogart: Life Comes in Flashes), EVP der Universal Pictures Content Group, fungiert als ausführende Produzentin.