Iron Maiden: kehren 2026 nach Europa und darüber hinaus zurück, um ihre zweijährige “Run For Your Lives“-Welttournee zum 50-Jährigen Bandjubiläum fortzusetzen

Iron Maiden haben die ersten Termine ihrer umfangreichen Planungen für 2026 bekannt gegeben. Den Auftakt bildet eine Sommertournee durch Europa, bei der die Band vor allem auf Festivals und in Stadien in Ländern und Regionen auftreten wird, die sie 2025 nicht besucht hat. Im darauffolgenden Monat stehen Besuche in vielen anderen Teilen der Welt auf dem Programm, die alle zu einem späteren Zeitpunkt bekannt gegeben werden.

Die ersten Europa-Termine sind weiter unten aufgeführt. Weitere Festival-Headline-Shows werden parallel auf ironmaiden.com und von den Festivals selbst bekannt gegeben. Es wird ein arbeitsreiches Jahr werden und daher in der Folge 2027 keine Maiden-Konzerte geben.

In Deutschland können sich Fans auf eine exklusive Headline-Show in der Heinz von Heiden Arena in Hannover freuen. Dort werden die britischen Heavy-Metal-Legenden vor 45.000 Zuschauern ihr 50-jähriges Bandjubiläum auf der nächsten Etappe einer Tour feiern, die schon jetzt als ihre spektakulärste jemals gilt.

Präsentiert wird die Show von EMP, Metal Hammer und Radio21.

Steve Harris betont: „Wir alle lieben diese Run For Your Lives Tour. Die Fans sind fantastisch, die Setlist ist perfekt für das 50-jährige Jubiläum, die Show ist wohl unsere beste aller Zeiten und die Nachfrage nach Tickets war unglaublich, sodass die Tour fast überall ausverkauft war und über eine Million Fans dabei waren. Deshalb dachten wir alle, wir sollten noch ein paar weitere Shows in Europa spielen, bevor wir später im Jahr in andere Teile der Welt aufbrechen.

Natürlich wird Simon Dawson wieder am Schlagzeug sitzen und sowohl er als auch die gesamte Band möchten sich bei unseren Fans für den großartigen Empfang bedanken, den ihr ihm auf der ersten Etappe dieser Tour bereitet habt.

Wir haben es schon immer genossen, auf Festivals zu spielen, vor allem, weil wir dort vor Menschen auftreten können, die nicht nur wegen uns da sind – und wir lieben diese Herausforderung! Deshalb haben wir beschlossen, in dieser Zeit so viele großartige Metal-Festivals wie möglich (wieder) zu besuchen. Außerdem werden wir in Stadien in Griechenland, Rumänien, der Slowakei und Bulgarien spielen, wo wir dieses Jahr noch nicht waren und wo wir es immer geliebt haben, vor den leidenschaftlichen Fans aufzutreten.”

Manager Rod Smallwood erklärt: „Wir waren absolut überwältigt von der unglaublich positiven Resonanz unserer Fans und der Mainstream-Medien auf den ersten Teil unserer Run For Your Lives Tour. Wir wussten, dass wir eine besondere Show geschaffen hatten, aber die Energie all unserer Fans bei jedem einzelnen Konzert wurde von der Band aufgegriffen, und ich glaube, wir alle haben etwas wirklich Unvergessliches und unsere wohl beste Tour aller Zeiten erlebt. Während unserer gesamten Karriere spielten Festivals eine große Rolle, angefangen natürlich mit Rock In Rio 1985, da sie es uns ermöglichten, vor neuen Fans zu spielen und sie hoffentlich zu Maiden-Fans zu machen, was in Ermangelung von Radio oder Mainstream-Medien enorm dazu beitrug, unsere Fangemeinde zu vergrößern. Diese Tournee, die sich auf die meisten der bedeutenden Metal-Festivals Europas konzentriert, ist also auch ein großes Dankeschön an genau diese Festivals, die eine so wichtige Rolle in der fünfzigjährigen … und weiter laufenden … Geschichte von Iron Maiden gespielt haben.

Neben Osteuropa werden wir auch einige Stadionkonzerte in Regionen spielen, die wir bisher noch nicht besucht haben, darunter Hannover in Deutschland, Lyon-Décines in Frankreich und Mailand in Italien. In Mailand werden wir im legendären San Siro Stadion auftreten, der Heimat von AC und Inter Mailand, und werden, wie mir gesagt wurde, die erste Metal-Band sein, die dort jemals gespielt hat. Es ist immer toll, weitere neue Wege zu beschreiten – selbst nach all den Jahren!

Ihr werdet feststellen, dass im untenstehenden Tourplan für den 11. Juli nur ‚UK Show‘ steht, und dafür gibt es einen guten Grund! Wir arbeiten an etwas Besonderem für unsere treuen Fans in UK, darunter eine Erweiterung unseres Eddie’s Dive Bar-Konzepts, das wir im letzten Jahr eingeführt haben … also behaltet diesen Termin im Auge!

Fans werden auch bemerken, dass wir am Montag, 22. Juni, erneut in der Paris La Défense Arena auftreten werden, nachdem wir dort dieses Jahr bereits zwei ausverkaufte Konzerte vor 75.000 Fans gespielt haben… aber auch dafür gibt es einen guten Grund!

Ja, wir wissen, dass ihr danach gefragt habt, also werden wir diese besondere Show für euch und für die Nachwelt filmen! Wir haben uns für eine Indoor-Arena entschieden, um die Produktion optimal zur Geltung zu bringen und weil wir wissen, dass das Publikum in Paris für uns großartig ist und stets war. Deshalb haben wir uns entschlossen, nach Paris zurückzukehren und hoffen, dass die Fans dort uns noch immer sehen wollen! Es wird unsere 31. Show in Paris sein – und seit unserem ersten Besuch dort mit Kiss im Jahr 1980 war es immer etwas Besonderes!

Ferner war es wirklich etwas ganz Besonderes, zu sehen, dass die überwiegende Mehrheit unserer Fans unsere Bitte, die Nutzung ihrer Handys bei unseren Konzerten stark einzuschränken, verstand und respektierte, sodass sie im Idealfall ihre Handys die ganze Zeit über in der Tasche ließen – insbesondere jene Fans mit Stehplätzen direkt vor der Bühne. Leider gab es bei einigen Konzerten Ausnahmen, aber insgesamt haben das Verständnis und das Miteinander unserer Fans einen enormen Unterschied für die Atmosphäre jeder Show gemacht und den Spaß für die Band und das gesamte Publikum gleichermaßen enorm gesteigert.

Während wir unsere Fans bitten, dies auch bei allen unseren Shows im Jahr 2026 beizubehalten, insbesondere in Paris, werden wir mit dem Unternehmen Yondr zusammenarbeiten, das handyfreie Räume schafft, in denen Fans eine sichere, verschließbare Tasche erhalten, in der sie ihr Handy jederzeit bei sich behalten können. Sie werden den ganzen Prozess im Endeffekt auch zum Vorteil von euch, unseren wunderbaren Fans, vereinfachen, denn ich bin mir sicher, dass ihr, genauso wie wir alle, nicht einen fertigen Konzertfilm sehen möchtet, in dem nur reihenweise Handybildschirme zu sehen sind. Daher werden wir, um unserem Filmteam zu helfen, den riesigen Saal in La Défense vollständig Yondr-handyfrei gestalten, um sicherzustellen, dass die Show – und natürlich auch ihr alle im Publikum – vor der Kamera so phänomenal wie möglich aussehen!

In der restlichen Venue bitten wir die Fans einmal mehr, ihre Handys in der Tasche zu lassen und die Show ‘im Moment’ zu genießen, anstatt ihre Handys in die Luft zu halten, um Teile davon zu filmen und damit alle um sich herum zu stören. Wenn also ein sogenannter Fan in eurer Nähe sich für etwas Besonderes hält und selbstsüchtig filmt, was er will, bittet ihn doch einfach – natürlich sehr höflich –, sich sein Handy irgendwo hinzustecken, wo die Sonne nicht scheint!

Und, wie ich bereits erwähnt habe: Wir haben unsere Fans außerhalb Europas keineswegs vergessen und haben für euch noch ein paar große Ankündigungen für 2026 in petto. Seid versichert, dass wir nächstes Jahr so viele wie möglich von euch besuchen werden, bevor die Band 2027 eine wohlverdiente Tour-Pause einlegt.”

Run For Your Lives European Tour Dates 2026

Mai 2026

23 Athen, Griechenland – Oaka

26 Sofia, Bulgarien – Vasil Levski Stadium

28 Bucharest, Rumänien – Arena Națională

30 Bratislava, Slowakei – Národný Futbalový Štadión

Juni 2026

02 Hannover, Deutschland – Heinz Von Heiden Arena

10 Amsterdam, Niederlande– Ziggo Dome

17 Mailand, Italien – San Siro Stadium

22 Paris, Frankreich – Paris La Défense Arena

28 Lyon – Décines, Frankreich – Groupama Stadium

Juli 2026

07 Lissabon, Portugal – Estádio da Luz

11 UK Headline-Show – Details folgen

Außerdem werden wir aufgrund der großen Beliebtheit der inklusiven, frei zugänglichen Eddie’s Official Pop-Up Dive Bars dieses Konzept in möglichst vielen Konzertstädten weiter ausbauen, um einen einzigartigen Rahmen für Fans zu schaffen, sich vor und nach dem Konzert zu treffen. Dort werden Trooper Beer und “Darkest Red”-Wein serviert; außerdem gibt es Essen, exklusive Merchandise-Artikel und weitere Specials. Details werden zu einem späteren Zeitpunkt auf ironmaiden.com bekannt gegeben.

Der Ticketverkauf für die bisher veröffentlichten Termine startet in der Woche ab dem 22. September; alle Details auf ironmaiden.com

Karten für die exklusive Hannover-Show gibt es ab Dienstag, 23. September, um 10:00 Uhr im Fanclub Presale, ab Mittwoch, 24. September, um 10 Uhr im Eventim Presale sowie im Anschluss im regulären VVK ab Samstag, 27. September, um 10 Uhr.

Zur Vorfreude können sich Fans mit der kürzlich veröffentlichten Dokumentation Behind The Scenes von EMP einen Blick hinter die Kulissen der Mega-Produktion verschaffen. Entstanden ist die Doku im Rahmen des Konzertes von Iron Maiden im Juli dieses Jahres in der Veltins-Arena in Gelsenkirchen. Von der Planung über den Aufbau bis hin zu dem Moment, wenn die Lichter angehen – ein einzigartiger Blick hinter die Kulissen einer legendären Band: