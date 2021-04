Iron Maiden: Schweiz-Show am 05.06. der „Legacy Of The Beast Summer Tour 2021“ in Basel erneut Corona-bedingt abgesagt

Nachdem die britischen Megaseller Iron Maiden nach 2020 bereits zum zweiten Mal ihre Legacy Of The Beast Summer Tour aufgrund der weiterhin anhaltenden Corona-Pandemie absagen und verschieben mussten, soll die Tour nun im Sommer 2022 nachgeholt werden. Mit der erneuten Verschiebung wird es nun die eine oder andere Änderung geben, so wird aufgrund von Umbauarbeiten in der Stuttgarter Mercedes-Benz Arena die Show nun auf den Cannstatter Wasen stattfinden. Die Show im belgischen Antwerpen wurde komplett gestrichen, da die Band nun wieder als Headliner auf den ursprünglich geplanten europäischen Festivals spielen soll, darunter auch auf dem Graspop Festival.

Doch auch für den Schweiz-Termin gibt es Änderungen zu vermelden, denn der Run to the Pils findet nun doch nicht wie für 5. Juni 2021 geplant in Basel statt. Der Gig in der St. Jakobshalle ist aus dem Tourplan der Band gestrichen, das Konzert findet nun am 30. Juni 2022, wie ursprünglich für 2020 geplant, im Hallenstadion in Zürich statt, da der Veranstaltungsort dann wieder zur Verfügung steht. Die Tickets, die bereits für Zürich 2020 verkauft wurden, bleiben auch für 2022 weiter gültig, Basel war bisher nie im Vorverkauf.

Wie bei Iron Maiden üblich, wird es nächste Woche einen exklusiven Vorverkauf für Member des Iron Maiden-Fanclubs geben, Informationen dazu findet ihr hier.

Hier das Statement der Good News Production AG:

„Liebe Iron Maiden-Fans

Das Konzert vom 05.06.2021 in der St. Jakobshalle Basel wird abgesagt. Das neue Iron Maiden Konzert findet am 30.06.2022 im Hallenstadion Zürich statt. Tickets können ab 23.04.2022 um 08:00 Uhr bei ticketcorner.ch gekauft werden. Besten Dank für euer Verständnis und bleibt gesund.

Die Schweizer Show ist, wie ursprünglich für 2020 geplant, ins Zürcher Hallenstadion zurückgekehrt, da dieser Veranstaltungsort nun für 2022 wieder verfügbar ist. Daher wird es für die Basler St. Jakobshalle (die nie in den Vorverkauf ging) keine Nachholvorstellung geben.

Für die Show in Zürich wird es nächste Woche einen exklusiven Iron Maiden Fan Club Vorverkauf geben. Für weitere Informationen besucht bitte: www.ironmaiden.com.“

Alle Daten der Legacy Of The Beast European Tour 2022:

04. Juni – Finland Hyvinkää Rockfest

11. Juni – UK Donington Download Festival

13. Juni- N.Ire Belfast Ormeau Park Belsonic Festival

16. Juni – Belgium, Dessel Graspop Festival

18. Juni – Denmark, Copenhagen, Copenhell

20. Juni- Czech Republic Prague Sinobo Stadium

23. Juni – Norway Oslo Tons Of Rock

26. Juni – France Paris La Defense Arena

27. Juni – Netherlands Arnhem Gelredome

30. Juni – Switzerland Zürich Hallenstadion

02. Juli – Germany Cologne Rhein-Energie-Stadium

04. Juli – Germany Berlin Waldbühne

07. Juli – Italy Bologna Sonic Park

09. Juli – Germany Stuttgart Cannstatter Wasen

10. Juli – Austria Wiener Neustadt Stadium Open-Air

20. Juli – Germany Bremen Bürgerweide

22. Juli – Sweden Gothenburg Ullevi Stadium

24. Juli – Poland Warsaw PGE Narodowy

26. Juli – Germany Frankfurt Deutsche Bank Park

29. Juli – Spain Barcelona Olympic Stadium

31. Juli – Portugal Lisbon Estadio Nacional

Weitere Termine in Planung.