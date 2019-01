Iron Savior: neues Album „Kill Or Get Killed“ am 08.03.2019

Iron Savior: neues Album „Kill Or Get Killed“ am 08.03.2019

„Born in the twilight to conquer them all, to take what it needs to survive, kill or get killed, domination or fall, the only way to survive: to kill them all.”

2019 ist es nun endlich wieder so weit, die Hamburger Metal-Institution lässt mit dem martialisch betitelten Album Kill Or Get Killed zehn neue Mördersongs auf die Hörer los. Dass sowohl das Artwork als auch die Lyrics düsterer als die Konzeptalben aus früheren Tagen erscheinen, kommt nicht von ungefähr.

„Wir hatten einfach mal Lust auf was Neues, und ich ließ mich von dem Buch Der Stern der Pandora, einem Sci-Fi-Roman, in dem es um die Vernichtung der Menschheit durch eine außerirdische Zivilisation geht, inspirieren,“ erklärt Piet.

Was das musikalische angeht, bleiben Iron Savior sich allerdings zweifellos selbst treu. Vom ersten Ton des Titel gebenden Openers Kill Or Get Killed stellt die Band mit Hochgeschwindigkeit klar, dass sie genauso wenig Gefangene macht, wie die Kreatur auf dem Frontcover. Nach diesem fulminaten Start geht es nicht weniger hochklassig weiter. Epische Tracks wie Eternal Quest oder Never Stop Believing, der Stomper From Dust And Ruble oder der High-Octane-Brett Heroes Ascending, dazu auf den Punkt gespielte Gitarrensoli, perfekte Hooks, eingängige Chöre und die unverkennbare, außergewöhnliche Röhre von Fronter Piet, sorgen dafür, dass Iron Savior ihre Discographie bald um einen weiteren Powermetalklassiker reicher machen dürften. Auf die Frage, wie er Kill Or Get Killed in einem Satz beschreiben würde, antwortet er mit typisch norddeutschem Understatement: „Wir hatten Bock und haben uns Mühe gegeben.“ Dem ist nichts mehr hinzuzufügen.

Hört hier die erste Audio-Video-Single Eternal Quest aus dem neuen Album Kill Or Get Killed, das am 8. März 2019 von AFM Records veröffentlicht wird. Es ist das zehnte Album in ihrer Bandgeschichte.

Kill Or Get Killed Tracklist:

1.Kill Or Get Killed

2.Roaring Thunder

3.Eternal Quest

4.From Dust And Ruble

5.Sinner Or Saint

6.Stand Up And Fight

7.Heroes Ascending

8.Never Stop Believing

9.Until We Meet Again

10.Legends Of Glory

11.Sin City (Bonus)

https://www.facebook.com/ironsavior1996/

