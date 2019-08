Ivory Tower: offizielles Video veröffentlicht

Lehnt euch zurück und schaut euch das offizielle Video zur neuen Ivory Tower Single End Transmission an:

Es ist die zweite Single vom kommenden Album der Modern Progressive Metaller, Stronger, das am 23. August bei Massacre Records erscheinen wird.

Stronger enthält 12 moderne und energiegeladene Progressive Metal Juwelen, die dem neuen Sänger Dirk Meyer auf den Leib geschrieben wurden. Die Songs decken die Bandbreite von traditionell bis modern und von Ballade sowie Instrumental bis hin zu Vollgas-Metal ab und lassen somit keine Wünsche offen!

Hier kann man das Album vorbestellen: https://lnk.to/ivorytowerstronge

Ivory Tower – Stronger

1. The Offer

2. Loser

3. End Transmission

4. Money

5. In Me

6. Slave

7. Strong

8. Flight Of The Dragon

9. Life Will Fade

10. Passing

11. The Wolves You’ve Let In

12. One Day

Release: 23/08/2019 • Massacre Records

Ivory Tower – live

11.10.2019 DE Kiel – Die Pumpe (Kick Ass Metal Fest VI)

12.10.2019 DE Hamburg – Astra Stube

19.10.2019 DE Darmstadt – Oetinger Villa (Metal Up Your Life Festival)

08.11.2019 DE Kassel – Goldgrube

http://www.ivorytower.de

https://www.facebook.com/ivorytower.de

https://twitter.com/ivorytowermetal

https://www.instagram.com/ivory_tower_official

https://spoti.fi/2UXOF3S

