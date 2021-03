Jack Slamer: kündigen neue Live EP „Live At Hardstudios“ an

Vor Kurzem haben die Schweizer Rocker von Jack Slamer ihr neues Album Keep Your Love Loud veröffentlicht, das mit #8 die Schweizer Albumcharts erobert hat. Aber seit der erfolgreichen Veröffentlichung war die Band keineswegs untätig.

Heute kündigen Jack Slamer bereits die nächste Überraschung für ihre Fans an: die Live-EP Live At Hardstudios, die am 23. April über Nuclear Blast erscheinen wird. Die EP enthält Live-Versionen von vier Knaller-Songs des letzten Album Keep Your Love Loud.

Die Band enthüllt heute auch schon ein Musik Video für den Albumtrack Ocean, das ihr euch hier ansehen könnt:

Cyrill Vollenweider dazu: „Wir konnten in solch schweren Zeiten nicht einfach nur dasitzen und warten. Da kam uns der Gedanke einer Livesession und wir kontaktierten befreundete Musiker, die uns in die Hardstudios begleiteten. Wir möchten zwar keine Livestreams spielen, aber trotzdem Musik machen; Das ist unser Weg, den Leuten bisschen Rock’n’Roll zu geben.“

Trackliste:

1. Lost (Live Session)

2. Favorite Enemy (Live Session)

3. Magic Woman (Live Session)

4. Ocean (Live Session)

ICYMI:

Brother Official Video: https://www.youtube.com/watch?v=1l1KVhXXzwA&feature=youtu.be

Lost Official Lyric Video: https://youtu.be/MzFdGqUL-_U

Sun Soul Healing Official Music Video: https://youtu.be/EcgZoMFgvoE

Jack Slamer sind:

Florian Ganz – Gesang

Cyrill Vollenweider – Gitarre

Marco Hostettler – Gitarre

Hendrik Ruhwinke – Bass

Adrian Böckli – Schlagzeug

https://www.facebook.com/jackslamerband

https://www.instagram.com/jack_slamer/

http://jackslamer.com/

Quelle: Nuclear Blast GmbH