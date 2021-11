Jera On Air: neue Bandankündigungen für 2022

Das in greifbarer Nähe von Düsseldorf gelegene Jera On Air Festival hat sich über die Jahre zu einer der absoluten Top-Adressen für zeitgenössische Rockmusik gemausert, denn die unglaublich sympathischen MacherInnen aus Ysselsteyn zaubern in familiärer Atmosphäre großartige Line-Ups aus dem Hut, die den internationalen Vergleich nicht zu scheuen brauchen.

Nun wurden weitere hochkarätige Acts für kommendes Jahr angekündigt: Beartooth, Ignite, No Fun At All, Another Now, SeeYouSpaceCowboy, Crafter, Bob Vylan und Trash Boat

In Kombination mit soweit bestätigten Bands wie u.a. The Offspring, The Hives, Rise Against, Bad Religion, Life Of Agony, Killswitch Engage, Hatebreed, Clowns, Stick To Your Guns ergibt sich eine Line-Up der absoluten Extraklasse, das kaum Wünsche offenlassen dürfte.

Die frisch bestätigten Bands verteilen sich auf die folgenden Tage:

Donnerstag, 23. Juni: u.a. The Hives, Life Of Agony, Suicidal Tendencies, Modern Life Is War, Boysetsfire, Hang Youth, Being As An Ocean, Bob Vylan, Crafter

Freitag, 24. Juni: u.a. The Offspring, Beartooth, While She Sleeps, Stick To Your Guns, Turnstile, Bury Tomorrow, Of Mice & Men, Anti Flag, Ignite, Walls Of Jericho, Lionheart, Nasty, Crossfaith, Crystal Lake, Malevolence, Spanish Love Songs, Belvedere, Tim Vantol, Higher Power, Jesus Piece, Loathe, Clowns, Blowfuse, Faintest Idea, Rotzak, La Armada, SeeYouSpaceCowboy, Trash Boat

Samstag, 25. Juni: u.a. Rise Against, Bad Religion, Bullet For My Valentine, Killswitch Engage, Hatebreed, August Burns Red, Knocked Loose, Neck Deep, Terror, Silverstein, Counterparts, Good Riddance, Get The Shot, No Fun At All, Incendiary, Jaya The Cat, Cigar, Drain, Eskimo Callboy, For The Fallen Dreams, Dream State, Hot Milk, Stake, The Hell, Vein.fm, Mainline 10, Mayleaf, Mark Of Chaos, Another Now

Eintrittskarten:

Gesamtes Festival: € 97,50

Donnerstag, 23. Juni: € 30

Freitag, 24. Juni: € 70

Samstag, 25. Juni: € 70

Camping: € 20

Das vollständige, bisher bekannte Programm ist unter www.jeraonair.nl zu finden, ebenso wie weitere Informationen über den Festival-Zeltplatz und andere Einrichtungen.