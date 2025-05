Joe Hærtz: veröffentlicht cineastische neue Single „At The Gate Of Oran“

Der aufstrebende Künstler Joe Hærtz hat am 28.02.2025 seine neueste Single At The Gate Of Oran veröffentlicht. Der atmosphärische Track, der über Ditto Music erschienen ist, zeichnet sich durch seine cineastische Klanglandschaft aus und wird durch das Gitarrenspiel von Roberto García bereichert.

At The Gate Of Oran entführt die Hörer in eine klangliche Welt, die sowohl introspektiv als auch episch anmutet. Mit einer Mischung aus elektronischen Elementen und organischen Instrumenten schafft Joe Hærtz eine eindrucksvolle Soundkulisse, die sowohl für Fans von Ambient- als auch von Post-Rock-Musik ansprechend ist.