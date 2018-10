„Überragendes Livedokument einer überragenden Band“

Artist: Kadavar

Herkunft: Berlin, Deutschland

Album: Live In Copenhagen

Genre: Psychedelic Rock, Classic Rock, Stoner Rock

Spiellänge: 70:45 Minuten

Release: 12.10.2018

Label: Nuclear Blast

Bandmitglieder:

Gesang / Gitarre – Christoph “Lupus” Lindemann

Bass – Simon „Dragon“ Bouteloup

Drums – Christoph “Tiger” Bartelt

Tracklist:

01. Skeleton Blues

02. Doomsday Machine

03. Pale Blue Eyes

04. Into The Wormhole

05. The Old Man

06. Die Baby Die

07. Black Sun

08. Living In Your Head

09. Into The Night

10. Forgotten Past

11. Tribulation Nation

12. Purple Sage

Diese Woche erscheint das neue Livedokument Live In Copenhagen von Kadavar bei Nuclear Blast. Kadavar sind Ende 2017 auf Tour gegangen, um ihr letztes Album Rough Times (hier geht es zum Review) zu promoten. Im November machten sie dabei auch Halt in der dänischen Hauptstadt Kopenhagen. Dabei wurde ihre berüchtigte Show im Pumpehuset aufgenommen.

Das Livealbum erscheint nun auf schwarzem Doppel Vinyl und in diversen verschiedenfarbigen limitierten Vinyl Editionen, unter anderen in den Farben Clear (500 Stück), Red / White Swirl (300 Stück) und Deep Blue / Yellow Swirl (300 Stück). Hier wird der Sammler ausgiebig bedient. Auf den Vinyls sind zusätzlich die beiden Bonustracks All Our Thoughts und Come Back Life enthalten.



Als CD ist Live In Copenhagen nicht separat erhältlich, sondern nur als 2 CD Tour Edition des Albums Rough Times. Dies jedoch zum Preis einer normalen CD. Also sehr fair. Man bekommt praktisch beim Kauf von Live In Copenhagen das Album Rough Times dazu geschenkt.

Das Livealbum ist ein authentisches Dokument eines großartigen Liveauftritts von Kadavar. Das Livefeeling, welches man bei einem Konzert von Kadavar hat, ist direkt da. Ich selbst durfte Kadavar in diesem Jahr auf dem Rockfestival in Rengsdorf (hier geht es zum Livebericht) mit einer leicht abgeänderten Setlist live erleben. Die Fans verließen anschließend mit leuchtenden Augen das Konzert.

Christoph “Lupus” Lindemann (Gesang / Gitarre), Simon „Dragon“ Bouteloup (Bass) und Christoph “Tiger” Bartelt (Drums) brennen auf Live In Copenhagen ein schweres Feuerwerk ab, so wie man es von ihren Konzerten her kennt. Die Titel auf dem Livealbum sind ein Querschnitt ihres bisherigen Schaffens, wobei die Songs Skeleton Blues, Into The Wormhole und Die Baby Die den meisten Hörern noch vom letzten Studioalbum Rough Times im Kopf sein dürften.

Das Trio aus Berlin spielt Musik ganz in der Tradition der späten Sechziger und der frühen Siebziger. Für mich persönlich die kreativste Schaffensphase in der Musik. Hier kracht und röhrt es im positiven Sinne wunderschön. Eine authentische, ungefilterte Liveaufnahme. Wenn man die Augen schließt, fühlt man sich in die Siebziger zurückversetzt. Da groovt es und wunderbar dreckige (psychedelic) Stoner Songs prasseln auf uns los. Die Songs entführen in die Welt des schweren Heavy / Stoner Rocks.

Ab 25.10.2018 habt ihr die Möglichkeit Kadavar (zusammen mit Monolord) live zu sehen. Das sollte man sich nicht entgehen lassen, wie Christoph “Tiger” Bartelt erhoben an den Drums sitzt, rechts und links flankiert von seinen Bandmembern und sich und das Publikum in Ekstase spielt.

Hier die Termine der kommenden Tour:

25.10. D Dresden – Beatpol

26.10. D Magdeburg – Factory

27.10. D Berlin – Festsaal Kreuzberg

28.10. D Rostock – Peter-Weiss-Haus

30.10. DK Aarhus – Atlas

31.10. S Malmö – KB

01.11. N Oslo – John Dee

02.11. S Gothenburg – Sticky Fingers

03.11. D Weissenhäuser Strand / Ostsee – Metal Hammer Paradise*SOLD OUT*

04.11. NL Den Haag – Paard van Troje

06.11. F Angers – Le Chabada

07.11. F Toulouse – Le Metronum

08.11. E Bilbao – Santana 27

09.11. E Murcia – Garaje Beat Club

10.11. E Málaga – Sala Paris 15

11.11. E Sevilla – Sala Custom

14.11. F Six-Fours-les-Plages – Espace Malraux

15.11. CH Lausanne – Le Romandie

16.11. CH Zurich – Mascotte

17.11. NL Eindhoven – Helldorado

18.11. NL Groningen – Vera

20.11. D Bielefeld – Forum

21.11. B Kortrijk – De Kreun

22.11. D Karlsruhe – Substage

23.11. D Leipzig – Conne Island

24.11. D Schweinfurt – Stattbahnhof

25.11. D Neukirchen – Sägewerk

27.11. D Cham – L.A.

28.11. D Munich – Backstage

29.11. D Bochum – Zeche

30.11. D Saarbrücken – Garage

01.12. D Freiburg – Jazzhaus

06.12. D Frankfurt – Batschkapp*

*Kadavar only

Kadavar – Live In Copenhagen Fazit: Live In Copenhagen ist das Livedokument der Berliner Stoner Rock Institution Kadavar schlechthin. Besser geht es nicht mehr. Der Fan, der bei solch einem Konzert der Band schon einmal dabei gewesen ist, kann sich das Livefeeling jetzt nach Hause holen. Für alle, die noch nie einem Kadavar Konzert beigewohnt haben, ist dies der Einstieg in das Kadavar Livefeeling. Diese Aufnahme ist der Wahnsinn schlechthin! Ein Must Have für jeden Stoner Fan!



Anspieltipps: Doomsday Machine, Die Baby Die, The Purple Sage Juergen S. 10 2018-10-12 10 Gesamtwertung Leserwertung: ( 0 Votes) 0.0

