Kadinja: veröffentlichen offizielles Live-Video zu „This Is The New Shit“ (Marylin Manson-Cover)

Das Progressive-Metal-Kraftpaket Kadinja aus Frankreich läutet dieses Jahr ein und veröffentlichte das offizielle Live-Video zu This Is The New Shit‘ feat. Tom Gadonna (Stömb) vom neusten Studioalbum DNA!

Kadinja kehren diesen Monat, wie auch Februar auf die Bühne zurück und sind unter anderem in Frankreich, Belgien, den USA und in China unterwegs!Schaut euch das offizielle Live-Video zu This Is The New Shit feat. Tom Gadonna (Stömb) hier an:

Kadinja dazu: „Hi everyone! We wish you all a happy new year, you know the song, every year’s the same, « Blah blah blah got your lovey-dovey sad-and-lonely Stick your stupid slogan in Everybody sing along… » Here is a video made few months ago at Euroblast 2019! Enjoy and be happy!“

»DNA Tour Pt. I«

04.01.20 FR Tours

24.01.20. FR Chelles

16-19.01.20 US Los Angeles*

31.01.20 BE Arlon

01.02.20 BE Bruxelles

30.02.20 FR Nantes

*Masterclass

»DNA China Tour« 2020

07.02.20 Shenzhen – HOU LIVE

08.02.20 Guangzhou – SD

09.02.20 Changsha – 46

11.02.20 Kunming – Modernsky Lab

12.02.20 Wuhan – VOX

13.02.20 Chongqing – Nuts

14.02.20 Chengdu – Little Bar

15.02.20 Xi’An – The Rule

16.02.20 Lanzhou – Kui

18.02.20 Hangzhou – MAO

19.02.20 Shanghai – YYT Park

20.02.20 Harbin – Sublive

21.02.20 Changchun – Soundwave

22.02.20 Shenyang – Meidiqi

23.02.20 Beijing – Yue Space

Tickets: https://www.bandsintown.com/de/a/8975513-kadinja