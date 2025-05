Kat Von D: Live-Show am 09.06.2025 im Technikum in München

Die gefeierte Musikerin, Tattoo-Ikone und Unternehmerin Kat Von D hat ihre mit Spannung erwartete EU/Großbritannien-Tournee 2025 angekündigt, die Anfang Juni beginnen wird. Nach dem Erfolg ihres Albums 2024 und ihrem kontinuierlichen Aufstieg in der Elektronik-/Pop-Szene bringt Kat von D ihren himmlischen, ansteckenden Sound zu ihren Fans in ganz Europa und dem Vereinigten Königreich. Bekannt für ihren ergreifenden Gesang und ihre künstlerische Gothic-Ästhetik, wird sie Tracks aus ihrem aktuellen Album My Side Of The Mountain performen, darunter die bei den Fans beliebten Singles Illusion, Por Ti, und Truth In Reverse. Mit einem wachsenden Ruf für mitreißende, theatralische Live-Auftritte verspricht diese Tournee ein unvergessliches Erlebnis, das Musik, Atmosphäre und Emotionen miteinander verbindet.

Datum: 09.06.2025

Künstlerin: Kat von D

Ort: Technikum, München

Beginn: ab 20:00 Uhr

Tickets findet ihr hier: https://www.muenchenticket.de/event/kat-von-d-eu-uk-tour-2025-32181/