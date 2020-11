Vor einigen Wochen hatten wir bereits über die Veröffentlichung der Neuauflagen von Keith Richards And The X-Pensive Winos: Live At The Hollywood Palladium informiert. Der Veröffentlichungstermin wurde kurzfristig um eine Woche auf den 20. November verschoben. Das ursprünglich 1991 veröffentlichte Album erscheint in einer Neuauflage als Super Deluxe-Box, remasterte CD, remasterte LP und in digitalen Formaten.