11.000 Fans in Dresden am Elbufer, 15.000 Fans in der Berliner Wuhlheide: Das letzte Wochenende markierte, nach dem mit dem Echo ausgezeichneten Nummer-Eins-Album „(sic!)“, einen weiteren Höhepunkt im Broilers-Jahr 2017.

Auf vielen ausverkauften Konzerten feierten im Frühjahr bereits über 160.000 Fans die Band, die diesen Sommer auf den größten Festivals der Republik gastiert und mit ihren eigenen Open Airs die Massen begeisterte.

Vor kurzem wurden bereits die ersten Termine für die Wintertournee bekanntgegeben, die nun aufgrund der großen Nachfrage um weitere vier Konzerte verlängert wird:

24.11.2017 Lingen – EmslandArena

20.12.2017 Oldenburg – Weser-Ems-Halle

21.12.2017 Braunschweig – VW-Arena

22.12.2017 Kiel – Sparkassen-Arena

FESTIVALS 2017

21.07.2017 Seeflughafen Cuxhaven/Nordholz – Deichbrand Festival

11.08.2017 Eschwege – Open Flair

18.08.2017 Winterthur (CH) – Winterthurer Musikfestwochen

19.08.2017 Gampel (CH) – Open Air Gampel

09.12.2017 AT-Saalbach-Hinterglemm – Berg Festival

