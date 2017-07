Across The Atlantic: Veröffentlichen ‚Playing For Keeps‘ Musikvideo

ACROSS THE ANTLANTIC, die heißesten Newcomer aus dem texanischen San Antonio, haben das Musikvideo zur brandneuen Single ‚Playing For Keeps‘ Label-Debüt »Works Of Progress« veröffentlicht.



Das Album ist ab sofort vorbestellbar – das Musikvideo findet ihr auf der gleichen Seite: http://geni.us/ATAWorksOfProgress

Erst kürzlich wurden ACROSS THE ATLANTIC als Support für die Europa-Tour der deutschen Alternative Rock-Band ALAZKA & den schwedischen Durchstartern IMMINENCE im September bestätigt. Die Tour wird nur zwei Wochen nach Veröffentlichung ihres Labeldebüts starten, das den Titel »Works Of Progress« tragen und am 1. September weltweit über SharpTone Records veröffentlicht wird. Das Cover des Albums findet Ihr weiter unten. ACROSS THE ATLANTIC

w/ ALAZKA & IMMINENCE

17.09.17 Germany Hannover @ Mephisto

18.09.17 Germany Dortmund @ FZW

19.09.17 UK Cardiff @ Fuel

20.09.17 UK London @ The Black Heart

22.09.17 Germany Trier @ Exhaus

23.09.17 Switzerland Aarau @ Kiff

24.09.17 Italy Milan @ Circolo Svolta

25.09.17 Austria Wien @ Chelsea

26.09.17 Germany Berlin @ Musik & Frieden

27.09.17 Poland Warsaw @ Hydrozagadka

28.09.17 Czech Rep Prague @ Rock Cafe

29.09.17 Germany Dresden @ Konk Klub

30.09.17 Germany Stuttgart @ KellerKlub Tickets: http://geni.us/ALAZKATour Hier gibt es das Musikvideo zu ’24 Hours‘: https://youtu.be/YTO1f_1Qt7U Die Band besteht aus Sänger Jay Martinez, den beiden Gitarristen Jason Lugo und Julio Bautista, sowie dem Bassisten Jayy Garza und Cody Cook am Schlagzeug. Quelle: www. www. gordeonmusic.de

