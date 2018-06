Eine Fussball WM Party ohne einer neuenWM CD ist wie Grillen ohne Bratwurst – das geht gar nicht. Also lassen die Jungs aus dem hohen Norden zwei neue WM Hymnen und satte 13 Live Songs ( inklusive einem brandneuen Song ) auf die dürstende Nation los.

Das alles zum Preis einer Mini CD, da bleibt sogar noch genug Geld für Bier übrig, um den 5. WM Titel gebührend zu feiern – so zumindest die Berechnungen der Band selbst. Am 8. Juni erscheint „Moskau“ via Remedy Records/Soulfood Music.