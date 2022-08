Knorkator: präsentieren Video zu „Milliardäre“, der ersten Single aus dem neuen Album „Sieg Der Vernunft“

Knorkator präsentieren das offizielle Video zu Milliardäre, der ersten Single aus dem neuen Album Sieg Der Vernunft, das am 07.10. über Tubareckorz / Rough Trade erscheint.

Das Video kann hier angeschaut werden:

Gleich die erste Auskopplung des neuen Knorkator Albums ist eine direkte politische Ansage: „Die Welt braucht keine Milliardäre“. Nun, pauschale Schuldzuweisungen an „Die da oben“ gibt es zu genüge, und der Neid der Armen auf die Reichen ist so alt wie das Geld selbst. Wozu also noch ein Lied zu diesem ausgelatschten Thema? Und warum nehmen sich ausgerechnet Knorkator dieser Sache an, die doch sonst eher für Spaß und schräge Gedankenspiele zu haben sind? Die Antwort: Weil es wichtig ist. Und weil Reichtum und Superreichtum zwei völlig verschiedene Dinge sind. So kommt denn der Song auch mit kämpferisch stampfendem Rhythmus daher, und mit einer wunderbar eingängigen Melodie, so dass wir darauf hoffen dürfen, dass er auf künftigen Demonstrationen für soziale Gerechtigkeit nicht mehr wegzudenken sein wird.

Sowohl die Single als auch das komplette Album können bei diesen Anbietern vorbestellt werden https://knorkator.lnk.to/Milliardaere

Sieg Der Vernunft ist das inzwischen zehnte Studioalbum der 1994 in Berlin-Köpenick gegründeten Band.

Sieg Der Vernunft Tracklist:

1. Die Welt Wird Nie Wieder So, Wie Sie Vorher War

2. Sieg Der Vernunft

3. Der Hofstaat

4. Ihr Habt Gewonnen

5. One Way Or Another

6. Milliardäre

7. Tut Uns Leid

8. Es Lebe Der Tod

9. Menschenfleisch

10. Knurrkater

11. Augen Zu

Line-Up

Stumpen – Gesang

Alf Ator – Keyboard, Gesang

Buzz Dee – Gitarre

Rajko Gohlke – Bass

Philipp Schwab – Schlagzeug