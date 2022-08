Sonata Arctica: veröffentlichen Lyricvideo zu Single ‚I Have A Right‘

Die finnischen Power/Melodic Metal-Ikonen Sonata Arctica haben kürzlich die Veröffentlichung des zweiten Teils ihrer Acoustic Adventures angekündigt, welcher am 30. September 2022 über Atomic Fire erscheinen wird! Heute wurde als erste Single die Akustik-Adaption von I Have A Right veröffentlicht, zusammen mit einem Lyric-Video, welches hier auf YouTube zu finden ist:

Lyricvideo: Gabriel Management (http://www.gabrielmanagement.eu/)

Keyboarder Henrik „Henkka“ Klingenberg sagt: „Wir haben I Have A Right, das vom Album Stones Grow Her Name stammt, erstmals vor zehn Jahren als Single veröffentlicht. Seitdem ist der Song ein fester Bestandteil unserer Live-Sets und jetzt mit den Acoustic Adventures-Touren und -Alben haben wir das Gefühl, dass dem Song neues Leben eingehaucht wurde, vor allem weil auch die neue Aufnahme ganz anders als das Original geworden ist. Es war wirklich schwer, Singles für die Acoustic Adventures-Alben auszuwählen, aber ich denke, irgendwo muss man ja anfangen, oder? Hört euch den Song an, bald kommt noch mehr, danke!“

Wie auch für Acoustic Adventures – Volume One, hat die Band die Songs unter Mithilfe von Mikko Tegelman (Aufnahme, Produktion) im finnischen Studio57 eingespielt, während Janne Pitkänen für das geschmackvolle Artwork verantwortlich zeichnet.

Acoustic Adventures – Volume Two – Tracklist:

01. I Have A Right

02. Black Sheep

03. Half A Marathon Man

04. Broken

05. Letter To Dana

06. FullMoon

07. Shamandalie

08. San Sebastian

09. Gravenimage

10. Flag In The Ground

11. My Land

12. Victoria’s Secret

Sonata Arctica live:

Infos & Tickets: https://www.sonataarctica.info/tour/

26.08.2022 FI Kajaani – Kainuun Musiikkijuhlat

27.08.2022 DE Tennenbronn – Metalacker

Acoustic Adventures MMXXII

Präsentiert von TuskaLive, Grey Beard & Inferno

30.09.2022 FI Kuhmo – Kuhmo-talo

01.10.2022 FI Lappeenranta – Lappeenranta-sali

02.10.2022 FI Kuopio – Kuopion Musiikkikeskus

06.10.2022 FI Helsinki – Kulttuuritalo

07.10.2022 FI Hämeenlinna – Verkatehdas

08.10.2022 FI Pieksämäki – Poleenin-sali

12.10.2022 FI Raahe – Raahe-sali

13.10.2022 FI Ylivieska – Kulttuurikeskus Akustiikka

14.10.2022 FI Turku – Logomo

15.10.2022 FI Rauma – Rauma-sali

16.10.2022 FI Nurmijärvi – Monikkosali

Acoustic Adventures MMXXII

w/ Eleine

Präsentiert von Metal Hammer (DE), Rock It! (DE), musix (DE), Rocksverige (SE), Rock Hard (FR), Power (ES), Scream (NO), Dragon Productions & Atomic Fire

20.10.2022 SE Stockholm – Södra Teatern

21.10.2022 SE Östersund – Gamla Teatern

22.10.2022 NO Trondheim – Byscenen

23.10.2022 NO Oslo – Parkteatret

24.10.2022 SE Göteborg – Valand (Ordensalen)

25.10.2022 DE Hamburg – Fabrik

27.10.2022 NL Tilburg – 013

28.10.2022 DE Bochum – Christuskirche

29.10.2022 NL Utrecht – Pandora

31.10.2022 UK London – Islington Assembly Hall

02.11.2022 FR Paris/Vauréal – Le Forum

03.11.2022 FR Lyon – Le CCO

04.11.2022 ES Barcelona – Salamandra

05.11.2022 ES Bilbao – Stage Live

06.11.2022 ES Madrid – Copérnico

08.11.2022 ES Sevilla – Custom

09.11.2022 ES Murcia – Garaje

10.11.2022 ES Pamplona – Totem

11.11.2022 FR Toulouse – Le Metronum

12.11.2022 FR Nantes – Le Ferrailleur

13.11.2022 BE Sint-Niklaas – De Casino

15.11.2022 DE Nürnberg – Hirsch

16.11.2022 CH Pratteln – Z7

17.11.2022 IT Mailand – Live Club

18.11.2022 SI Ljubljana – Orto Bar

20.11.2022 BG Sofia – Music Jam

21.11.2022 RO Bukarest – Quantic Club

22.11.2022 RO Cluj-Napoca – Form Space

24.11.2022 AT Wien – Szene

25.11.2022 HU Budapest – Akvarium

26.11.2022 CZ Ostrau – Club Garage

27.11.2022 PL Warschau – Proxima

28.11.2022 DE Berlin – Columbia Theater

29.11.2022 DE München – Backstage (Werk)

01.12.2022 DE Köln – Essigfabrik

02.12.2022 DE Passau – Zauberberg

03.12.2022 DE Speyer – Halle 101

25th Anniversary Tour

Präsentiert von Dynamo Brazilie & Till Dawn They Count Brazil

10.03.2023 BR Belo Horizonte – Mister Rock

11.03.2023 BR Brasília – Toinha Brasil Show

14.03.2023 BR Florianópolis – John Bull Pub Floripa

15.03.2023 BR Porto Alegre – Opinião

17.03.2023 BR Limeira – Bar da Montanha

18.03.2023 BR São Paulo – Audio

19.03.2023 BR Rio de Janeiro – Circo Voador

21.03.2023 AR Buenos Aires – El Teatro Flores

23.03.2023 CL Puerto Montt – Arena

24.03.2023 CL Santiago – Teatro Teletón

26.03.2023 CO Bogotá – TBA

27.03.2023 CO Medellín – TBA

29.03.2023 CR San José – Pepper Disco Club

01.04.2023 SV San Salvador – Cifco

02.04.2023 GT Guatemala City – Salon San Jose

04.04.2023 MX Monterrey – Nandas 78 Bar

06.04.2023 MX Guadalajara – C3 Stage

07.04.2023 MX León – Paruno Central de Música

08.04.2023 MX Santiago de Querétaro – Club Latino

09.04.2023 MX Heroica Publa de Zaragoza – Foro Puebla

XX.04.2023 MX Cidade do México – TBA (TBC)

Sonata Arctica sind:

Tony Kakko – Gesang, Keyboard

Elias Viljanen – Gitarre

Pasi Kauppinen – Bass

Henrik „Henkka“ Klingenberg – Keyboard

Tommy Portimo – Schlagzeug

Sonata Arctica online:

www.sonataarctica.info

www.facebook.com/sonataarctica