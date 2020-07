Koffin – Nailed Into The Coffin

Artist: Koffin

Herkunft: Tartu, Estland

Album: Nailed Into The Coffin / Demo (Kassette / limitiert auf 37 Stück)

Spiellänge: 17:03 Minuten

Genre: Death Metal (Old School)

Release: 05.06.2020

Label: Eigenproduktion

Links: https://koffin.bandcamp.com/album/nailed-into-the-coffin

https://www.facebook.com/KoffinEST/

Bandmitglieder:

Gitarre und Gesang – Sander

Gitarre – Kenomar Kustavus

Bassgitarre – Johan-Markus Kopp

Schlagzeug – Hermann Ebber

Tracklist:

Seite A

1. Intro + Deicide

2. Legal Genocide

Seite B

3. Stupid Thoughts

4. Terminator

Die seit 2019 aktiven Koffin haben sich dem (Old School) Death Metal verschrieben, veröffentlichten (digital) bisher den Song Stupid Thoughts und kamen nun am 5. Juni 2020 mit dem Demo Nailed Into The Coffin um die Ecke, auf dem vier Songs (+Intro) mit einer Gesamtspiellänge von guten 17 Minuten enthalten sind. Herausgebracht wurde das Ganze digital und auch auf Tape (Kassette), welches auf 37 Stück limitiert ist.

Musikalisch bewegen sich die Esten im alten Gewand des frühen 90er Death Metals der langsamen „Rumpelschule“. So mag auch keiner der vier Songs so richtig bei mir zünden, einzig bei Legal Genocide muss ich kurz an For Whom The Bell Tolls von Metallica denken, wer den Song mal hört, der weiß sicherlich, welches Riff ich meine. Tapes zu veröffentlichen, die im Old School Soundgewand daherkommen ist das eine. Wenn jedoch die Songs nicht so gut sind (mir erschließt sich leider auch nicht eine größere Livefähigkeit, da es doch alles sehr rumpelig ist) dann ist das kein Hörgenuss, selbst nicht für Fans der alten Schule.