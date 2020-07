The Hu: veröffentlichen Musikvideo zur neuen Akustik Version ihres Songs „Shireg Shireg“

Die erfolgreichste Rockband der Mongolei, The Hu, haben gestern ein wunderschönes neues Akustik Video zum Song Shireg Shireg veröffentlicht.

Der Clip bietet den Fans einen direkten Einblick hinter die Kulissen und in den Aufnahmeprozess im Studio. Zudem legt das Video ein zusätzliches Augenmerk auf die prächtigen traditionellen Instrumente der Band und versprüht eine Briese Live-Show Flair, etwas, das wir alle im Moment sehr vermissen!

Die Akustik Version des Songs ist zugleich der neueste Teaser für die Deluxe Version, des von der internationalen Kritik gefeierten Debütalbums The Gereg, welches am 10. Juli 2020 erscheinen wird. Neben drei neuen Akustik Versionen werden auf dem Deluxe Album ebenfalls großartige Kollaborationen mit Jacoby Shaddix (Papa Roach), Danny Case (From Ashes To New) und Lzzy Hale (Halestorm) zu hören sein.

Am vergangenen Wochenende spielten The Hu nach ihrer ausverkauften Welttournee eine Heimkehrshow im White Rock Center in der mongolischen Hauptstadt Ulaanbaatar zur Unterstützung der mongolischen Covid-19-Hilfe. Das Konzert wurde live über den staatlichen TV Sender MNB ausgestrahlt und konnte Spenden in Höhe von 53 Millionen MNT (ca. 19.000 US Dollar) generieren. Zudem konnte das Event über Facebook und YouTube live gestreamt werden, wodurch eine zusätzliche Spendensumme von 5.000 US Dollar eingenommen wurde.