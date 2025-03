Koldbrann: nominiert für norwegischen Grammy

Koldbranns neuestes Album Ingen Skånsel ist für den renommierten Spellemannprisen, auch bekannt als norwegischer Grammy, in der Kategorie Metal/Hardrock nominiert worden. Die Spellemannpris-Show findet am Donnerstag, den 24. April, im Clarion Hotel The Hub in Oslo statt. Mehr Infos zu Spellemann gibt es hier: https://spellemann.no/

Das sagen Koldbrann selbst zu ihrer Nominierung: „We are thrilled to be nominated for Spellemannprisen, and in great company with Whoredom Rife, Trelldom and Sibiir! Ingen skånsel to the masses..!“

Fans des norwegischen Black Metals wissen, dass sie bei der Erwähnung des Namens Koldbrann eine Band vorfinden, die ihre traditionellen True Norwegian Black Metal-Wurzeln respektiert, aber auch ihren eigenen Weg geht und sich jeglichen Trends entzieht, um einen abwechslungsreichen, dynamischen und kompromisslosen Sound zu liefern. Von rau und furchterregend bis hin zu treibend und atmosphärisch.

Ingen Skånsel ist als CD, Digital, Kassette und Black Vinyl erhältlich

Die Live-Auftritte von Koldbrann haben der Band einen wohlverdienten Ruf eingebracht, und 2025 wird das Lineup, bestehend aus Mannevond (Gesang), Kvass und Voidar (Gitarre), Leonid Melnikov (Schlagzeug) und John Grave (Bass), seine Festival-Tour fortsetzen und in der Schweiz, Deutschland, Schweden, Dänemark und Norwegen auftreten, sowie zum ersten Mal in Rumänien, und es werden noch weitere folgen!

Dark Essence Records hat kürzlich die Single I Unaturens Vold aus dem Album veröffentlicht, zusammen mit einem Video von Necrolust Productions (Whoredom Rife, 1349, Furze etc.), das auf dem letztjährigen Inferno Metal Festival in Oslo gefilmt wurde, wo Koldbrann vor einem ausverkauften Haus im John Dee spielten.

