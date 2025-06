Kombynat Robotron: unterschreiben bei Fuzz Club Records

Nun heißt es schon mal richtig Luftholen. Das macht der Heavy-Psych-Rock-Fan am besten mit Kombynat Robotrons gleichnamigem neuen Song, nachdem er sich eine Earthbong reingezogen hat.

Zur Erklärung: Claas Ogorek (Bass) und Thomas Handschick (Schlagzeug) spielen zusammen bei Earthbong. Bei Kombynat Robotron gesellt sich noch Jannes an der Gitarre zu Ihnen (so heißt der Mann mit Nachnahme an der Gitarre J). Somit handelt es sich bei Kombynat Robotron um 2/3 Earthbong.

Die deutschen Heavy-Psych-Rocker haben bei ihrer Tour in England im letzten Jahr wohl so viel Eindruck hinterlassen, dass das Londoner Label Fuzz Club Records Kombynat Robotron kurzerhand für eine Frohe Zukunft unter Vertrag nahm. Am 25.07.2025 wird das neue Album Aank über Fuzz Club Records veröffentlicht. Als kleiner Appetizer ist ab sofort die Single Sauerstoff verfügbar.

Bei diesem Song darf man dann auch durchaus die Luft anhalten, denn das Kombynat Robotron überrascht erneut mit einem ganz besonderen Song. Ein geiler Appetizer, der jetzt schon Lust auf das kommende Album Aank macht.