Chosen Undead: veröffentlichen ihre brandneue Single „Karmic Justice“

Die deutsche Metalcore-Band Chosen Undead meldet sich mit einem mächtigen Statement zurück: Ihre brandneue Single Karmic Justice ist ab sofort draußen – inklusive Musikvideo! Der Track ist ein gnadenloses Brett über Verrat und Rache, inspiriert von der düsteren Welt des Spiels Dark Souls.

Mit einem Mix aus emotionalem, aggressivem Gesang, messerscharfen Riffs und mitreißenden Breakdowns liefert Karmic Justice genau das, was Fans von Parkway Drive, Bleed From Within oder Fit For A King hören wollen. Die Band kombiniert rohe Energie mit tiefgründigen Texten – mal konzeptionell, mal schonungslos ehrlich.

Chosen Undead ziehen ihre Inspiration aus Legenden, Horror, Games und persönlichen Kämpfen – und das spürt man in jeder Sekunde ihres Sounds. Karmic Justice ist erst der Anfang: Die Band arbeitet hart daran, ihr internationales Publikum zu erweitern, mit Kuratoren zusammenzuarbeiten und ihre Musik neuen Hörer*innen auf der ganzen Welt näherzubringen.