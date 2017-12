Konzertfabrik Z7: am 14.12.2017 mit Doro „Strong And Proud“ Tour

Doro Pesch ist eine lebende Legende! Das weiß die Welt spätestens seit dem 17. Juni 2013, als die „Queen of Rock & Metal“ in England bei den renommierten Golden Gods Awards in der Londoner O2 Arena den erstmals verliehenen Legends-Award erhielt.

Vorläufiger Höhepunkt einer nunmehr schon drei Jahrzehnte lang anhaltenden Karriere. Doro kann auf eine wahrlich einzigartige Laufbahn im Musikbusiness blicken. Doro, das heißt in Zahlen: Gold und Platin-Auszeichnungen für ca. 10 Millionen verkaufte Tonträger, über 2.800 Live-Auftritte auf vier Kontinenten und in 60 Ländern der Erde, 16 Studioalben, vier DVDs, unzählige Titelbilder auf allen relevanten Musik-Magazinen und Millionen begeisterte Fans auf der ganzen Welt.

Nun kehrt sie erneut nach Pratteln ins Z7 zurück und ihr könnt euch selbst überzeugen, dass ihr diese Auszeichnung zu Recht zusteht.

Location: Z7

Datum: Donnerstag, 14.12.2017

Beginn: 20.00 Uhr

Tickets u.a. an der Abendkasse erhältlich

