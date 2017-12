Wir freuen uns euch unsere Z7 Advents-Specials anzukündigen! Der 1. Advent ist zwar bereits vorbei und unser ersten Specials, zwei Z7 Goodie Bags, sind schon vergeben. Aber es bleiben immerhin noch drei weitere Sonntage, an welchen ihr auf unserer Facebookseite immer ein Adventsgeschenk von uns an euch findet. Sei es in Form eines Gewinnspiels oder einer sonstigen Aktion.

Und wenn ihr heute bereits auf unserer Facebookseite vorbei schaut, könnte da eine weitere Überraschung vom Samichlaus auf euch warten.

Also seid gespannt und schaut vorbei!

Hier gehts zur Z7 Facebookseite

Kommentare

