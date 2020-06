Konzertfabrik Z7: Es geht wieder los

Nur wenige Sommer haben Musikgeschichte geschrieben. Unvergesslich war der Sommer Of Love 1967, als sich in San Francisco’s Stadtteil Haight-Ashbury 100.000 Hippies zusammenfanden, gegen den Krieg auf die Straße gingen und für freie Liebe einstanden. Auch unser jetziger Sommer wird in die Musikgeschichte eingehen, als derjenige, der kurzerhand abgesagt wurde. Haben eine weltweite Pandemie und soziale Unruhen tatsächlich über das Gute gesiegt? Über die wundervolle Zeit mit Freunden oder das friedliche Beisammensein an einem tollen Konzert? Ist 2020 wirklich cancelled? Nicht im Z7!

Gerade jetzt müssen wir uns trotz und mit Social Distancing wieder näherkommen und rücksichtsvoll miteinander umgehen. Aus Liebe zur Musik und aus Liebe zu euch Fans heißen wir euch deshalb herzlich willkommen im Summer Of 2020 im Z7, wo wir dafür sorgen, dass an jedem Wochenende ein Konzert stattfindet, bei dem wir die Musik und das respektvolle Miteinander abfeiern.

Diese sommerliche Konzertreihe wird eine ganz spezielle sein: Es gibt jedes Weekend ein Konzert. Bei jedem dieser Konzerte buchen wir nur die Main-Acts und ihr könnt euch über booking@z-7.ch mit eurer Band für den Support-Slot bewerben. Tickets für diese Konzerte sind exklusiv über unsere Webseite (www.z-7.ch) erhältlich. Natürlich haben auch wir für unser aller Sicherheit ein geeignetes Schutzkonzept erarbeitet. Wir bitten deshalb jeden Besucher, sich das Dokument „Kontaktformular“ unter www.z-7.ch/downloads.php auszudrucken, durchzulesen und ausgefüllt ans Konzert mitzubringen. Als kleine Entschädigung für diesen Aufwand bieten wir euch dafür ein kleines Schmankerl, denn für die Summer Of 2020 Konzerte erweitern wir unser Food-Angebot.

Wichtige Infos:

– Wir dürfen maximal 300 Besuchern Eintritt gewähren.

– Obwohl in der Halle genügend freier Platz vorhanden ist und wir das Tor zum Außenhof offen lassen, kann es dennoch vorkommen, dass der Mindestabstand nicht jederzeit gewährleistet ist.

– Allenfalls kann es zu einer Quarantäne kommen, wenn es während der Veranstaltung enge Kontakte mit COVID-19-Erkrankten gab. Deshalb sind wir verpflichtet Kontaktformulare zu sammeln. Das Kontaktformular könnt ihr hier herunterladen.

– Ihr könnt euch wie gewohnt im Z7 frei bewegen, bitten euch aber außerhalb eurer Gruppe Abstand zu anderen Gästen zu halten.

– Es besteht keine Maskenpflicht. Dennoch empfehlen wir eine zu tragen (wir tragen eine 😊)

– Bitte haltet die Wegführungen und Bodenmarkierungen ein.

– Bitte haltet die vom BAG publizierten Hygienemaßnahmen ein.

– Es wird keine Garderobe geben

– Wir stellen am Eingang, bei den Toiletten und am Food-Stand Desinfektionsmittel bereit.

– Natürlich halten sich auch alle unsere Mitarbeiter im Z7 an strenge Schutz- und Hygienemaßnahmen.

– Fühlt ihr euch nicht gesund, bitte bleibt zu Hause und befolgt die Weisungen des BAG.